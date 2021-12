Así ha sido el vestido de Cristina Pedroche en las campanadas 2021 - 2022

El vestido de Cristina Pedroche para las campanadas es uno de los grandes atractivos cada Nochevieja desde hace años. Cada año, su puesta en escena siempre genera comentarios de todo tipo y convierte en uno de los temas más comentados en redes como Twitter.

La popular colaboradora de televisión ha vuelto a anunciar la llegada del año nuevo en Antena 3 y junto al chef Alberto Chicote, otro fijo ya en esta cita televisiva navideña.

Antena 3 ha repetido así estrategia para promocionar sus campanadas esperando lograr superar la audiencia de La 1 de TVE, eterna líder en la última (y primera) cita televisiva del año.

Cristina Pedroche ha asegurado siempre que ella se entera de todo lo que va a ponerse a la misma vez casi que el resto de España. Con todo, días antes de la gran cita ya avanzaba algunos detalles. "Josie me propuso una cosa que también tiene que ver con la cabeza y no se sabe si ha aceptado o no. Lo del pelo se va a ver según se ponga la televisión, pero van a seguir pasando cosas".

"El calzado es único. Es lo más diferente y especial que he llevado nunca. Lo importante es que la gente se quede con el mensaje. Es un concepto muy único y muy especial que va a llegar a todos los corazones", desvelaba antes de estas campanadas en Espejo público.