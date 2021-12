El segundo intento de mediación entre los basureros de Salt y la empresa acaba sin acuerdo y continúa la huelga

El segundo intento de mediación entre los basureros de Salt (Girona) y la concesionaria responsable del servicio FCC Medio Ambiente ha terminado sin ningún acuerdo y, por tanto, la huelga que hace siete días que dura continuará.

La reunión apenas ha durado dos horas y, desde fuentes sindicales, lamentan que la empresa ha venido a "cubrir el expediente". Todo ello después de siete días de parón que han dejado imágenes de aceras llenas de basura y una manifestación de los trabajadores este pasado viernes que acabó con una reunión con responsables municipales de Salt y que no sirvió para desatascar el conflicto. Estas mismas fuentes sindicales advierten que la situación "se puede alargar días", puesto que las posturas están alejadas.

El delegado de los trabajadores, Xavier Vives, lamenta que FCC les hayan hecho "perder el tiempo" y da por hecho que el conflicto "será largo". "Durará días, porque hoy nos han dicho que no están en condiciones de negociar. Si hay una parte que se niega a jugar y con el Ayuntamiento ausente, aquí no hay nada que hacer". Vives da por hecho que pasado Reyes seguirá el parón y señala que proponer la recogida de cartón para este día 31 no es un "signo de debilidad, sino de responsabilidad". "Nosotros debemos seguir con nuestra lucha", concluye.

El parón, que es indefinido, empezó el día de Navidad. Afecta a una cuarentena de trabajadores de la empresa FCC Medio Ambiente, que es la concesionaria del servicio. Los motivos que les han llevado a plantarse son dobles. Por un lado, la plantilla reclama mejoras laborales; y por otro, se queja de que el servicio es deficitario.

Dentro del primer bloque, los trabajadores instan a la concesionaria a cerrar un nuevo convenio (llevan un año sin) y critican la forma en la que se contrata a los trabajadores eventuales. Además, subrayan que llevan demasiado tiempo con los sueldos congelados. En cuanto al servicio, los huelguistas critican que no hay suficientes camiones, que se estropean y que llevan demasiado tiempo aguantando "una plaga de ratas".