Bertín Osborne recibe una tierna sorpresa de su hija Eugenia tras pasar la Nochebuena solo por el COVID

Bertín Osborne y su familia han vuelto a ocupar numerosos titulares desde que todos participaran en la edición especial de Su casa es la suya presentada por Toñi Moreno en el día de Navidad.

Sus tres hijas mayores, Alejandra, Eugenia y Claudia, fruto de su matrimonio con Sandra Domecq, llamaron la atención por hablar sin tapujos de la dura etapa de su infancia en la que el cantante no estuvo presente. Sin embargo, los enfados quedan atrás y las tres demuestran a diario la buena relación con su padre.

Si Claudia el pasado miércoles se defendía en sus redes sociales asegurando que estaba "muy unida" a él, hoy Eugenia ha mostrado lo mucho que se preocupan por él.

Bertín tuvo que pasar solo la Nochebuena tras dar positivo en COVID y, aunque estaba triste por la situación, hoy ha recibido una especial sorpresa. Eugenia ha viajado desde Jerez hasta Sevilla para pasar unos días con él y celebrar el Año Nuevo juntos.

"En el último momento que me iba a ir a Madrid, he decidido darle una sorpresa a mi padre, él todavía no lo sabe", comentaba en sus historias: "Me he venido para acá para pasar un par de días con él y celebrar fin de año seguramente".

Un cambio de planes que seguro que anima mucho al cantante tras comentar resignado que había aprovechado el confinamiento para ordenar y recoger su casa. Desde el 28 de diciembre está oficialmente de alta y ya solo tiene "un poco de tos", comentó.