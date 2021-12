La desaparición de los hermanos Diego, de 14 años, y Hugo, de doce, se ha convertido en uno de los temas más comentados en las últimas semanas, cuando el padre de los menores denunció a su exmujer por la sustracción de los menores.

Desde que se interpuso la denuncia, el abogado de la madre ha defendido que el motivo es la vacunación de los menores contra el virus de la Covid-19. La madre de los menores se opone a que sus hijos reciban la vacuna; mientras que el padre de estos sí estaría a favor de inocularles el suero.

En la mañana de este viernes, Espejo público ha señalado que el padre de Diego y Hugo no pudo pasar la Nochebuena con sus hijos y que todo apunta a que tampoco podrá disfrutar de ellos en Nochevieja. Para esclarecer un poco más la situación de los menores, el matinal ha contactado con Borja Gómez, abogado de la madre, que ha sostenido las exigencias de su cliente y ha defendido que "no se habría llegado a esta situación si el padre no se hubiese empeñado" en vacunar a los niños.

"Si hay una promesa de no vacunarlos, imagino que los devolverá", ha argumentado el letrado. Por su parte, tanto Nacho Abad como Lorena García han manifestado su deseo de que toda la población reciba la dosis correspondiente para lograr frenar el avance del coronavirus. "Estoy muy orgulloso de haber recibido la tercera dosis", ha defendido el presentador.

Ante estas declaraciones, el abogado ha criticado que el matinal estaba haciendo "terrorismo informativo" por animar a los ciudadanos a vacunarse contra la Covid-19. Tras estas declaraciones, Lorena García ha decidido cortar la comunicación con Gómez. "Se acabó. Hasta aquí", ha comentado la presentadora a la vez que hacía gestos con las manos para señalar el fin de la conexión.