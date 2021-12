Ángel Martín hace una propuesta para brindar en Nochevieja: "Por tu paciencia, fuerza, aguante y ganas"

El presentador y humorista Ángel Martín ha dedicado su último Informativo matinal para ahorrar tiempo del año, este 31 de diciembre, a hacer una propuesta, primero para bautizar este día como el Día Internacional de tu paciencia, fuerza, aguante y ganas y después, para brindar por eso.

"En el último día del año me la pelan las noticias", decía Martín, que normalmente desgrana en un minuto y en clave de humor las noticias más importantes con las que arranca el día.

"Las cosas que normalmente te generan ansiedad o malestar no van a desaparecer esta noche cuando suenen las campanas", advertía el cómico, que recordaba por otro lado que "lo que está claro es que tú has conseguido sacar muchas veces fuerzas de la nada para intentar que no te tumben para siempre".

Y es por eso que propone el citado día internacional, porque a lo largo del año "seguro que has tenido días de mierda, pero seguro que también has tenido días que no estaban mal del todo o incluso has superado alguna historia que te parecía imposible de superar".

"Enhorabuena por haber sido capaz de encontrar algo de luz cuando todo estaba oscuro y hasta te costaba respirar, ¿ves cómo eres más fuerte de lo que pensabas?", exponía Ángel Martín a sus 869.500 seguidores de Twitter.

"Esta noche no me brindes porque acabe el año, brinda por haber mantenido el equilibrio y brinda por tu paciencia, fuerza, aguante y ganas", proponía el cómico, que además sugería que si "alguien ha sido especialmente importante para ti, no esperes a las 12 para decírselo, díselo ya, porque a lo mejor él o ella no lo saben y al decírselo le devuelves un poco de la luz que te ha estado dando a ti".