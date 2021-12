Candela Serrat opina sobre 'MasterChef': "Tengo amigos que lo han pasado muy bien y otros que lo han pasado muy mal"

MasterChef y sus duros métodos de enseñanza han sido cuestionados en las últimas semanas tras el fallecimiento de Verónica Forqué. Aunque ya se aclaró que su abandono de la edición Celebrity a tan solo dos semanas del final se debió al COVID, TVE ha comenzado una investigación en la organización.

Con la emisión actualmente de la versión Junior, muchos siguen debatiendo sobre el comportamiento de los jueces y el equipo con los concursantes. Sin embargo, no son muchos los aspirantes que hablan sobre el programa en malos términos tras participar.

Candela Serrat ha hablado sobre el programa tras ser preguntada si alguna vez participaría, según informa Lecturas. La intérprete ha confesado en una alguna ocasión que se defiende bastante bien en la cocina y es sin duda una candidata perfecta.

No obstante, la hija de Joan Manuel Serrat ha descartado, de momento su presencia con unas declaraciones que continúan aumentando el misterio con el programa: "No sé si iría, he tenido amigos dentro que lo han pasado muy bien y amigos que lo han pasado muy mal".

Para la actriz es mejor visitar el mejor visitar el restaurante de Jordi Cruz, ABaC, antes de que "Jordi coma mi comida", ha bromeado, consciente del conocido exigente gusto del juez.