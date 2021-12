Las declaraciones de Rocío Carrasco siempre desembocan en un sinfín de comentarios por parte de los colaboradores de los programas de crónica rosa. Y, ante la pregunta de qué le pide al nuevo año, Rocío ha respondido "Virgencita, que me quede como estoy". Esa expresión ha provocado una oleada de críticas, desde Antonio Rossi a Rosa Benito, e incluso Marta López. Pero Carlota Corredera ha querido pararles los pies en Sálvame.

"¿Tú te has visto la serie?" le ha preguntado a Marta López. "Te animo a que la veas. No solo los capítulos sino lo que se hablaba en plató. Hay muchas cosas que se vuelven a plantear en los platós, en los photocall, y son cosas que ella ya ha contestado" ha dicho, contundente.

"Tú puedes creerte o no su versión, puedes estar con ella o no, pero yo creo que todo está contestado y hablado. Todo. Y si de verdad hay alguien que la lectura que haga de las declaraciones de Rocío Carrasco diciendo 'Virgencita que me quede como estoy', es que ella es feliz sin sus hijos... me quedo sin palabras para describir a esas personas" comentaba Corredera, cada vez más molesta con la situación.

"De verdad, no tengamos una memoria tan frágil. ¿Qué cuenta Rocío en el capítulo 0? ¿Qué supone para ella no tener relación con sus hijos? ¿Hay que volver otra vez? 'Virgencita que me quede como estoy' se referirá a que el año pasado se metió en la cama el 23 de diciembre y no quiso salir hasta el 7 de enero. Y este año tiene ganas de vivir. ¿Eso es ser feliz sin sus hijos? Pónganse otra vez el capítulo 0" ha estallado, mientras el público ovacionaba sus palabras.