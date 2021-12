Julia Janeiro da un cambio de imagen y se atreve con un aclarado natural para Nochevieja

Las influencers continúan haciéndose los últimos retoques antes de llegar a Nochevieja, con tal de lucir sus melenas de la mejor forma. Julia Janeiro se ha sumado al plan y ha decidido aclararse la melena para completar su total look de las fiestas de fin de año.

La hija mayor de María José Campanario y Jesulín de Ubrique ya sorprendía a sus seguidores con una melena color azabache que estrenaba desde su 18 cumpleaños, justo el pasado 18 de abril. Luego fue variando el corte, jugando con rizos que daban mayor volumen a una larga cabellera rubia.

Ahora, además de unas ideales extensiones de pestañas que agrandan su mirada, ha vuelto a un alisado y a lo grande. Como ella misma lo dice: "go big or go home" (ve a lo grande o a casa). Y así lo ha conseguido gracias a sus peluqueros de confianza, en Getafe (Madrid), que han sacado partido a una melena que va más allá de la espalda.

Ha procedido a la técnica francesa balayage, que se basa en aclarar ligeramente el tono del cabello para darle un resultado natural, dando más luz en las puntas. De esta forma, Julia vuelve al rubio sin renunciar a un castaño natural en su base, sumándose al carro de celebrities que deciden darse un último capricho en la melena antes de despedir el año