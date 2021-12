Las desgracias siguen marcando la vida de Ana Obregón en un aciago 2021

La vida ha golpeado con fuerza a Ana Obregón en estos dos últimos años. La actriz, que se mostraba últimamente eufórica por volver a presentar -y a dedicar a su hijo- las Campanadas en TVE, ha sufrido un inesperado varapalo al dar positivo en Covid-19, lo que ha hecho frustrar este sueño de estar en directo con todos los espectadores en la última y especial noche del año.

Tristemente, Ana Obregón no podrá salir a la Puerta del Sol este viernes 31 de diciembre a despedir el año junto con Anne Igartiburu, algo por lo que se ha mostrado muy decaída.

Ella misma ha confesado sentirse "entristecida" por perderse una fecha tan señalada a la que tanta preparación había puesto. No obstante, ha dejado clara su disposición para presentar las Campanadas en el 2022.

Obregón mira con optimismo el próximo año tras este contratiempo nefasto de última hora que ha rematado un año, otro más, en la que una nueva desgracia personal ha sido protagonista.

En mayo, precisamente el mismo mes en el que un año antes perdía a su hijo Álex, la presentadora tenía que decir adiós a su madre, fallecida a los 92 años. "Mamá perdóname, porque aún no he sido capaz de entrar en tu duelo. Hay veces que es necesario maquillar la realidad porque el cuerpo no aguanta más dolor. Y me siento fatal… Perdóname", le rendía homenaje la también bióloga a su progenitora.

Además, su padre se encuentra viviendo un delicado estado de salud e incluso ha tenido que pasar unos días en el hospital, así que Ana está totalmente volcada en él.

Un 2021 para olvidar y que sigue la estela, en cierto modo, de un trágico 2020, año en el que Ana Obregón perdía al amor de su vida, su hijo Álex, víctima del cáncer. A él le dedicó las Campanadas del año pasado y, seguro, esta ocasión también iba a ser así. Pero el infortunio se ha cebado de nuevo con la actriz.