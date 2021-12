Cristina Pedroche da detalles sobre sus zapatos de las Campanadas: "Es lo más único y especial que he llevado nunca"

A pocas horas de que el 2021 termine, el look de Cristina Pedroche para dar las Campanadas en Antena 3 sigue siendo todo un misterio. Descubrir qué se esconde tras las capas de la comunicadora, se ha convertido en una tradición para la cadena de televisión, que marca récords de audiencia año tras año.

Aunque se trata de, prácticamente, un secreto de Estado, Pedroche ha ido desvelando algunas detalles del vestido o el peinado que, según ella, este año cobrará un gran protagonismo. Así, para intentar sacar algo más de información, Espejo público ha contactado con Cristina y con Alberto Chicote, quienes se encargarán de guiar a los espectadores para tomarse las uvas y dar la bienvenida al 2022.

"Aunque es el octavo año que hago Campanadas estoy nervioso", ha apuntado el chef que, además, ha señalado que la sensación del año pasado de celebrar la llegada del año nuevo desde el suelo de la Puerta del Sol fue algo muy extraño. "Este año, aunque va a haber mucha menos gente, va a haber gente y eso anima", ha explicado el cocinero.

Respecto al misterioso vestido de Cristina Pedroche, Chicote, que siempre ha apostado por la elegancia, ha agregado: "Nunca tengo ni idea y como siempre se lo pregunto y nunca me dice nada, ya no pregunto. Siempre me entero a la vez que el resto de España. Solo sé que todos los años me dice que va a ser espectacular y eso sí que lo cumple".

Cristina, por su parte, ha explicado que cada año lo vive con más ilusión, si cabe, que el anterior: "Josie me propuso una cosa que también tiene que ver con la cabeza y no se sabe si lo he aceptado o no. Lo del pelo se va a ver según se ponga la televisión, pero van a seguir pasando cosas". Los colaboradores del matinal han señalado que cabía la posibilidad de que Pedroche anunciara su embarazo, a lo que ella ha respondido: "Tenéis más ganas vosotros de que me quede embarazada que yo misma".

"La gente está muy despistada, pero he dicho más de lo que creéis. El calzado es único. Es lo más diferente y especial que he llevado nunca. Lo importante es que la gente se quede con el mensaje. Es un concepto muy único y muy especial que va a llegar a todos los corazones", ha concluido Cristina Pedroche sin, realmente, despejar casi nada las dudas de los espectadores y de los colaboradores de Espejo público.