Ninguna capital andaluza celebrará las campanadas en la calle por la escalada de contagios

Ninguna capital andaluza celebrará este viernes 31 de diciembre las campanadas de fin de año para despedir 2021, como medida de precaución para evitar aglomeraciones ante el avance de la sexta ola de la pandemia, después de que la comunidad haya registrado este jueves una incidencia acumulada de 1.093,9 puntos por cada 100.000 habitantes, 13.344 contagios en 24 horas y seis fallecidos, según los últimos registros de la Consejería de Salud.

Así, los ayuntamientos de Málaga, Granada y Córdoba han decidido durante los últimos días suspender sus habituales celebraciones de Fin de Año, mientras que las otras cinco capitales no tienen tradición de convocar actos para recibir el nuevo año en las calles y tampoco lo harán este 2021, según fuentes de los diferentes consistorios consultadas por Europa Press.

En concreto, Málaga capital ha decidido suspender su tradicional fiesta de Nochevieja en la céntrica plaza de la Constitución, una cita que congrega cada año a numerosos malagueños y visitantes junto al reloj que preside esta plaza. Además, la celebración haría necesario bajarse las mascarillas, obligatorias en exteriores, para ingerir las uvas. Así lo trasladaba la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, el pasado 23 de diciembre, animando a los malagueños a seguir las campanadas a través de la televisión municipal, Canal Málaga, que ofrecerá señal en directo conectando con el reloj de la Catedral.

En Granada, el Ayuntamiento anunciaba el pasado lunes la cancelación de la fiesta de Nochevieja que iba a celebrarse en la plaza del Carmen. También se va a modificar el recorrido de la Cabalgata de los Reyes Magos para ser más largo y discurrir por calles más amplias, a fin de evitar contagios ante el avance de la sexta ola de la pandemia. El Consistorio granadino también ha indicado que va a reducir el formato de la celebración del Día de la Toma de Granada por los Reyes Católicos, el 2 de enero, para evitar la concentración de personas tanto en la plaza del Ayuntamiento como en los espacios aledaños. Como medida, va a limitar la celebración a la Capilla Real, como ya sucediera el año pasado por el mismo motivo. Sierra Nevada también descarta cualquier tipo de cotillón en la plaza principal de la estación.

En Córdoba, el concejal delegado de Presidencia y Seguridad, Miguel Ángel Torrico, anunciaba la decisión de suspender la Fiesta de Fin de Año de la Plaza de las Tendillas, que organiza el propio Consistorio, por el mismo motivo de la situación epidemiológica.

Provincias sin tradición

Las capitales andaluzas de Sevilla, Jaén, Cádiz, Huelva y Almería no tienen tradición de convocar actos para celebrar Fiesta de Fin de Año. Sin embargo, hay otros puntos en estas provincias donde sí se realizan eventos para finalizar 2021.

En Sevilla capital, el Ayuntamiento no contabiliza peticiones de autorización para fiestas oficiales de fin de año en establecimientos o recintos, si bien tradicionalmente son escasas las solicitudes de licencia oficial. En cuanto a eventos en la vía pública, un año más no hay nada preparado en la Plaza Nueva, donde se alza del Ayuntamiento y ante cuyo reloj hay quienes acuden a tomar las uvas, pero no se trata de reuniones multitudinarias.

En Huelva, Interfresa anunciaba retomar este viernes 31 las campanadas con fresas, una iniciativa solidaria y de difusión de las cualidades saludables de la fresa que se desarrollará en dos puntos de la ciudad onubense, como son la entrada de la Concepción y el Mercado del Carmen de Huelva. Asimismo, en el municipio onubense de Aracena, se recibirá 2022 con las tradicionales campanadas en El Carmen, pero con los conciertos de Año Nuevo aplazados.

En la provincia gaditana, algunos pueblos como Barbate y Chiclana tienen la tradición de realizar el día 31 las conocidas como 'preuvas', pero han decidido suspenderlo. La atención este año de la provincia está en Vejer, desde donde Mediaset España va a retransmitir las campanadas para toda España.

Niveles de riesgo

La Junta de Andalucía acordaba este martes elevar al nivel 2 de alerta Covid a todos los distritos sanitarios de Córdoba, Sevilla y Málaga, mientras que mantiene a las cinco provincias restantes, Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Jaén, en nivel 1 de alerta, aunque ninguno de estos niveles implica nuevos límites de aforos y horarios en comercios, hostelería, ocio nocturno y otras actividades.

La nueva regulación de los niveles 1 y 2 de alerta Covid aprobada el 17 de diciembre por la Consejería de Salud suprime límites de horarios y aforos vigentes en la regulación anteriores y solo establece para cines, teatros y establecimientos destinados a espectáculos públicos que "la circulación de las personas por el recinto deberá organizarse de manera que se respete la distancia de seguridad interpersonal, la apertura de puertas se realizará con antelación suficiente para permitir un acceso escalonado y la salida del público deberá procurarse que se realice también de forma escalonada por zonas, garantizando la distancia de seguridad entre personas, debiendo indicarse mediante la oportuna señalética".

En el caso de espectáculos públicos o eventos multitudinarios -como es la celebración de Fiestas de Fin de Año al aire libre-, la nueva orden de Salud establece que "será obligatorio el uso de la mascarilla aunque se celebren en espacios al aire libre" y se deberán definir "sectores independientes de máximo 1.000 personas respetando en todo momento las normas de seguridad y evacuación", en los que se deberá "designar un punto de acceso a cada sector con servicios independientes" aunque "no será necesaria realizar la evaluación de riesgos por la autoridad sanitaria".