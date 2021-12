El extraño y singular motivo por el que Paris Hilton aún no ha visto 'La casa Gucci'

Normalmente el resto del mundo pone excusas más sencillas: "No he tenido tiempo todavía", "No me llama demasiado", "Esperaré a que esté en alguna plataforma" y un largo etcétera. Sin embargo hay hasta quienes buscando una evasiva son quienes son y no pueden evitarlo. Nos referimos a Paris Hilton, a quien no se le caen los anillos cuando tiene que explicar la razón por la que aún no ha ido a ver La casa Gucci.

Todo empezó cuando la propia empresaria y DJ, que el próximo febrero soplará 41 velas, utilizó su cuenta de Twitter para preguntarles a sus fans cuáles eran "las mejores películas románticas" en su opinión. Entre las respuestas hubo algunas clásicas ya como El diario de Noa, Diez razones para odiarte o La La Land, todas ellas cintas que la socialité dijo adorar.

De hecho, también hubo quien le recomendó la última versión de Ha nacido una estrella, la película de Bradley Cooper que supuso la consolidación como actriz dramática de Lady Gaga. Y precisamente la cantante acaba de estrenar un nuevo largometraje, House of Gucci, de Ridley Scott, que también le recomendaron ver a Hilton.

"No es nada romántica, pero es muy entretenida", le decía la fan que le sugería la película. Sin embargo, Paris Hilton decidió dar una de esas respuestas inesperadas: "Quiero verla, pero por ahora solamente se proyecta en cines y además estoy de luna de miel en una isla privada".

I want to watch it. But it’s only playing in Movie theatres and I’m on my honeymoon on a private island. https://t.co/5M1yGVNVGL — Paris Hilton (@ParisHilton) December 29, 2021

Los seguidores de la celebrity no han dudado en intentar desentrañar si la primera razón es por el coronavirus o porque Paris se niega a pisar un cine repleto con más gente a su alrededor, así como si en la segunda parte está presumiendo de viaje de bodas o es que no hay cines en las islas privadas. Sea como fuere, hay que quedarse con que, al menos, tiene intención de ver la cinta en un futuro próximo.

Porque, además, Paris Hilton no tiene problemas en mostrarse orgullosa de su paso por el cine. Multitud de sus fans (y alguno que otro intentando hacer una broma) le recordaron a Hilton sus pinitos como actriz en comedias románticas con críticas muy negativas como Bottoms Up, Pledge this! o The Hottie and the Nottie, de las que ella guarda un maravilloso recuerdo, como ha dejado claro en sus tuits.