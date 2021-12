Un amigo de George Michael revela que la causa de su muerte fue "un gran amor"

Fue un 25 de diciembre. El mundo se despertaba de la Nochebuena hace cinco años con la terrible noticia de la muerte de George Michael, uno de los artistas más importantes de los últimos años, no solo musicalmente, sino a nivel iconográfico y de representación. Aunque el informe oficial dictaba unas causas, su círculo cercano tiene dudas sobre si su fallecimiento se habría producido de no ser por "un gran amor".

Las causas oficiales de la partida del cantante a los 53 años son difusas, pues su mánager aseguró que se debió a un fallo cardíaco mientras dormía, el forense explicó que había sufrido una cardiopatía dilatada con miocarditis y esteatosis hepática (hígado graso), y hasta se habló de negligencia médica. Sea como fuere, Andros Georgiu, amigo de la infancia de Michael, tiene otra versión.

Según recoge dilatadamente el periódico británico The Guardian, para Georgiu la clave de todo está en el corazón, sí, pero no en el físico, sino en el que se refiere al amor. "George fue el amor de su vida y si él no hubiese muerto, yo creo que Michael estaría aquí con nosotros todavía", afirma sobre el diseñador de ropa brasileño Anselmo Feleppa.

Feleppa y Michael estuvieron enamorados hasta la prematura muerte del modista, a los 36 años, en 1993, víctima del SIDA. En ese momento, él y el artista de Wham! apenas llevaban un año de relación, tiempo en el que había compuesto para Feleppa uno de sus temas más famosos: Jesus to a Child.

Tal y como sintetiza Andros Georgiu, George Michael nunca volvió a encontrar otro "amor verdadero" o, siquiera, una relación que le hiciese tan feliz como lo había sido junto al brasileño. "Creo que estaba bastante perdido después de la muerte de Anselmo. Su muerte fue un golpe muy duro para George", ha argumentado.

Por último, Georgiu también ha hablado de qué significó y aún significa la muerte de uno de sus mejores amigos. "Para mí, diciembre es el mes de su muerte. Un mes increíblemente difícil", ha señalado, así como que, sin embargo, le da felicidad ir a visitar su tumba, pues lo ve siempre rodeado del cariño de sus seguidores y, sobre todo, junto a dos de las mujeres de su vida: su madre y su hermana, quien falleció el mismo día que su hermano, el día de Navidad, de 2019.