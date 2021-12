La Plataforma de Alimentos de Manresa atiende a 2.100 familias, más del doble que antes de la pandemia

Pere Llort tiene más de 50 años y ha trabajado siempre, pero hace poco más de un año, en medio de la pandemia, lo despidieron del trabajo y ahora no encuentra. Nunca había imaginado que un día haría cola en la Plataforma de Alimentos, pero la vida le ha llevado hasta aquí y ahora es gracias a la donación de alimentos que recibe cada 15 días que, él y su mujer, pueden pasar el mes. "Al principio da cosa venir, pero ahora no me avergüenzo", explica.

Desde el estallido de la pandemia, la Plataforma de Alimentos ha doblado el número de usuarios y ahora atiende a 2.100 familias, unas 7.500 personas, que representan el 10% de la población de Manresa. El punto positivo es que el número de donaciones de particulares y empresas ha crecido un 60% desde 2019.

"Aquí también sufrimos las olas de la Covid-19. Cuando hay una, lo notamos porque más gente se queda sin trabajo y requiere nuestra ayuda", explica Sor Lucia, directora de la Fundación del Convento de Santa Clara, que gestiona la Plataforma de Alimentos.

Usuarios haciendo cola para recibir un lote de la Plataforma de Alimentos de Manresa. ACN

Comer o pagar la casa

Desde la Fundación del Convento de Santa Clara explican que antes de la pandemia muchas familias acudían a la Plataforma "como refuerzo" porque les permitía ahorrar gastos y poder afrontar el pago del alquiler de la vivienda. "Ahora, sin embargo, muchas familias, si no fuera por la Plataforma, no comerían y tampoco podrían pagar el alquiler del piso", lamenta el presidente de la Fundación de Santa Clara, Gabriel Prat. De hecho, según explica, en Manresa hay entre 5 y 9 desahucios cada semana.

Según Sor Lucia, precisamente la situación más "descontrolada" es el tema de la vivienda. "Hay mucha gente durmiendo en el coche y en la calle. Es desesperante", explica. En este sentido, lamenta que los gobiernos catalán y español no hagan nada para parar los desahucios y regular los precios del alquiler. En este sentido, considera que las "ayudas indiscriminadas no son la solución" y cree que "lo que tiene que hacer el Gobierno es ayudar a los autónomos y las empresas porque son ellos quienes crean puestos de trabajo. Tienen que facilitar que la gente se pueda reenganchar al mercado laboral".

Más solidaridad

Si una cosa buena ha traído la pandemia, según Prat, es que ha crecido la solidaridad. En la Plataforma de Alimentos de Manresa colaboran unos 200 voluntarios, y el número de donaciones por parte de particulares y empresas ha crecido un 60% respecto del 2019, antes del coronavirus.