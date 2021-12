Un libro revela las últimas palabras de Avicii antes de morir

El famoso DJ Avicii falleció el 20 de abril de 2018, después de quitarse la vida, una noticia que dejó devastado a su entorno más cercano y a los millones de fans que tenía en todo el mundo.

Ahora se ha sabido que las últimas páginas de su diario, escritas antes de su suicidio, se publicarán en el próximo libro de Måns Mosesson, Tim - The Official Biography of Avicii. Tim Bergling era el nombre real del DJ.

El libro se publicará el 18 de enero y detallará los problemas de salud mental y abuso de sustancias del joven DJ, que dejó este mundo con tan solo 28 años.

Las últimas palabras que había en su diario hablaban sobre su rehabilitación y estancias en el hospital por su problema de abuso de drogas y alcohol.

"Me costó mucho aceptar no volver a beber nunca, aunque todos los médicos sugirieron enfáticamente que esperara al menos un año antes de tomarme una cerveza", decía el joven, que, sin embargo sufrió una mala influencia, según recoge el The New York Post.

"No escuché a la mayoría de los médicos, escuché a mi pareja que dijo que estaba bien si tenía cuidado. Era ignorante e ingenuo y estaba recorriendo el mundo, todavía en la gira interminable. Una vez que has dado una vuelta, ¿adivina qué? Empiezas de nuevo desde el principio".

El exceso de trabajo y presión hizo que el DJ considerara entrar en el hospital como un alivio. "Esos días en el hospital fueron los días más libres de estrés que puedo recordar en los últimos seis años, esas fueron mis verdaderas vacaciones, por muy deprimentes que parezcan", escribía Avicii.

Avicii pasó un tiempo en el centro de rehabilitación de las islas Baleares Ibiza Calm en 2015.

"El Tim del futuro afronta el dolor mejor que el Tim actual porque ya hay demasiados dolores presentes que son más urgentes que afrontar", decía el joven, que se refugió en la meditación, una práctica que acometía durante horas, a pesar de no estar recomendado en su situación y llegó a preocupar a familia y amigos por su incomunicación con ellos.

Las últimas palabras escritas en su diario fueron "¡El desprendimiento del alma es el último apego, antes de que se reinicie!".

Si te encuentras en una situación delicada y tienes pensamientos suicidas puedes llamar al Teléfono de la esperanza contra el suicidio en España, el 717 003 717 o 91 459 00 55.