Este miércoles 29 de diciembre, Telecinco emitió un nuevo capítulo de La isla de las tentaciones. Este albergó una nueva hoguera de las chicas en la que, aunque por motivos muy diferentes, ninguna de ellas salió contenta. En el caso de Tania fue porque, una vez más, se sintió decepcionada ante las palabras de su prometido.

La canaria sigue mostrando su desencanto ante frases y comportamientos del exconcursante de Gran Hermano Vip que considera inaceptables. En esta ocasión, el andaluz dijo que Stiven le estaba diciendo de todo para ganarse su confianza y llevarsela a la cama.

Además, presumió de que él no necesitaba decirle nada bonito a su chica, pues todo se lo demostraba y se lo decía manteniendo relaciones sexuales. Esto se sumó al encuentro del capítulo anterior a través de un cristal, cuando Tania se dio cuenta de que su chico, lejos de hacer autocrítica, se limitaba a echarle cosas en cara a la canaria.

La joven dijo que le molestaba que Alejandro diera a entender que las mujeres eran una víctimas de los hombres, que tenían roles pasivos y que se dejaban embaucar y engañar por ellos. En un discurso muy aplaudido en redes, Tania dijo que muchas mujeres no eran así, y que ella tampoco.

"Se piensa que las mujeres no son lo suficientemente inteligentes como para decidir irse con un chico, sino que se dejan engatusar... y está muy equivocado, muchas mujeres no son así, y desde luego yo tampoco", añadió, tajante.

Tania: "Lo que me molesta es que se crea que alguien me va a convencer" ¿Qué os parecen las palabras de Alejandro?



Después, la participante pudo ver cómo el andaluz tonteaba con Jennifer, la última tentadora en incorporarse al formato, aunque lo hizo como tentación especial para Josué, con quien ya había tenido algo en el exterior. "Para mí esto era impensable, pero me da igual, no siento nada, me estoy desilusionando", dijo Tania, mientras luchaba por contener las lágrimas.

Tampoco estuvo muy acertado Alejandro cuando dijo, tras saber que Sandra le había sido infiel a Darío, por segunda vez, que era "una cerda". "Estoy superbloqueada, porque he visto al mismo Alejandro, con los mismos comentarios. No me gustó nada como está hablando y como está tratando a las mujeres. Espero que cuando él se vea reaccione al momento y, si no es así, quizá cada uno tiene que seguir por su camino", concluyó Tania, tajante.