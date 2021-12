Omar, en 'First Dates': "Las uñas de una chica me parecen muy importantes, son un reflejo de su personalidad"

Los comensales de First dates siempre comentan con Carlos Sobera o Lidia Torrent lo que más les llama la atención del físico sus futuras parejas, pero Omar sorprendió este miércoles a los espectadores del programa con su exactitud en la descripción.

"Las uñas de una chica me parecen muy importantes porque va un poco con la personalidad, si se cuida o no, por ejemplo. También me gusta el pelo largo y moreno", afirmó el entrenador de fútbol, dejando muy claro en lo primero en lo que se iba a fijar de Carolina, su cita.

También comentó en su presentación el madrileño que "soy una persona seria, muy responsable, cariñoso cuando tengo pareja, bastante divertido y me gusta hacer un montón de cosas, sobre todo deporte".

La asturiana se quedó prendada de Omar nada más verle: "Me han encantado sus ojos que son azules y me han llamado mucho la atención". Aunque le asombró que el entrenador no tomara alcohol: "Es algo que no me suelo encontrar", afirmó la influencer.

Carolina y Omar, en 'First Dates'. MEDIASET

Durante la cena charlaron sobre varios temas, destacando el de los tatuajes que ambos lucían en su cuerpo: "Tengo siete", afirmó Carolina. Omar le contestó que "yo tengo todo el brazo, hay desde familia a amigos o exparejas".

La influencer se quedó muy sorprendida al escuchar al madrileño: "Que fuerte, me parece algo surrealista, es que lo vas a llevar en el brazo toda la vida...", le dijo al entrenador.

"He tenido tres parejas, pues de las tres llevo algo tatuado. Todo lo importante está en mi brazo", le explicó el madrileño. "De hecho, después de dejarlo, no me arrepiento", añadió.

Al final, Carolina sí que quiso tener una segunda cita con el entrenador, mientras que Omar también quiso volver a quedar con la asturiana porque "he estado muy a gusto en la cena".