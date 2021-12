Cristina Pedroche y Alberto Chicote aparecen en '¡Boom!' para ayudar a los concursantes

Ya queda menos para el último día del año, y en Antena 3 Cristina Pedroche y Alberto Chicote serán los encargados de despedir 2021 y darle la bienvenida a 2022 en la cadena de Atresmedia.

Los presentadores aparecieron por sorpresa este miércoles en ¡Boom! para ayudar a los concursantes a superar las preguntas que les realizó Juanra Bonet en las bombas. Pedroche ayudó a Los Sindulfos y el cocinero, a Las Tortugas Ninja, los rivales del equipo campeón.

"Llevábamos un año sin venir", comentó Chicote al entrar en el plató del programa. "Nos invitas poco", añadió la madrileña. El presentador afirmó: "Os voy a hacer una pregunta que nunca os han hecho e igual es un poco de difícil de responder..."

"¿Qué novedades habrá en vuestra retransmisión de esta Nochevieja?", quiso saber Bonet. Chicote le contestó que "las Campanadas no las han cambiado, siguen siendo doce", bromeó.

La presentadora le advirtió a Bonet que "no te voy a contar nada del vestido, no sigas por ahí que ya te estoy viendo que me estás mirando de arriba abajo y no te voy a decir nada". Pero al público del plató le dijo que "a lo mejor a vosotros, fuera de cámara, os cuento un poquito...".

"Pues ya vais a saber más que yo...", se lamentó el chef. "Alberto no sabe nunca nada", añadió Pedroche. "Y si te preguntamos lo que no vas a llevar", intentó sonsacarle el presentador a su invitada.

La madrileña respondió que "ninguno de los vestidos anteriores... Soy Chenoa, cuando tú vas, yo vengo...". Tras las risas en el plató de concursantes e invitados, Bonet exclamó antes de seguir con el concurso: "Huele a cobra...".