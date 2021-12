Almudena Cid habla por primera vez tras su ruptura con Christian Gálvez: "A veces el amor duele"

La separación entre Almudena Cid y Christian Gálvez tras 12 años de relación ha sorprendido a muchos. La pareja era una de las más estables del panorama español y, tras la ruptura, han sido muy discretos con sus razones.

El presentador quiso dejar claro que ahora estaba centrado en su trabajo sin dar ninguna declaración sobre la deportista. Cid, por otra parte, ha reflexionado sobre el amor y la felicidad en su última entrevista con El Mundo.

La gimnasta se encuentra ahora mismo promocionando la obra de teatro Una historia de amor en la que ejerce de actriz y, aunque quiera esquivar el tema, su ruptura se ha convertido en un tema principal en las preguntas. Sin embargo, según ha confesado ella misma, su estado personal también se plasma en la actuación.

Cid interpretó este papel cuando la obra se representaba en los Teatros del Canal, y la "experiencia" que está teniendo ha cambiado: “A medida que tú vas cambiando, te ocurren cosas en tu vida personal, también cambia el personaje y aunque el texto sea el mismo, sale de lugares distintos dependiendo de dónde estás en cada momento”.

De esta manera, ha mencionado muy indirectamente su relación privada y la manera que la separación la está afectando en este momento. También, ha hecho una reflexión sobre el fin del amor que muestra que aún está aceptando y superando el duro golpe.

"El amor a veces duele porque no es correspondido y otras veces te hace flotar. Esa felicidad es etérea, no es constante, va y viene, viene y va. Y creemos que el amor es permanente y te das cuenta de que no, y entonces vuelve la tristeza y luego vuelve otra vez el amor. Nos agita constantemente", ha confesado.

Unas palabras que muchos han entendido como resignación ante el fin de una relación que tantas alegrías había aportado a la artista.