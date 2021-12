Els pressupostos de l'Ajuntament de Castelló per a 2022 s'eleven a 197,5 milions, un 1,93% més que en 2021

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Castelló ha aprovat aquest dimecres els pressupostos municipals per a 2022, que s'eleven a 197.548.778,72 euros, la qual cosa suposa un 1,93 per cent més que en 2021 i un 21,08% més que en 2015, segons ha informat en roda de premsa l'alcaldessa, Amparo Marco.

Marco ha destacat que aquests comptes estan pensats "per a avançar en un model de ciutat sostenible i saludable". "Són uns pressupostos socials i serviran per a rellançar Castelló com a ciutat emprenedora i d'oportunitats", ha afegit. La primera edil ha destacat, a més, que el consistori encara el nou exercici amb una economia municipal "sanejada".

D'altra banda, ha indicat que els pressupostos arrepleguen una inversió real de 22,96 milions d'euros, aposten per les polítiques d'ocupació -amb un pressupost de 7,2 milions d'euros- i promouen polítiques per a avançar en un Castelló verd. Quant als fons europeus, Marco ha ressaltat que es destinaran 1,1 milions per al desenvolupament de proyectoc com la Zona de Baixes Emissions o el Corredor Mediambiental del Riu Sec i 2,92 milions pra les obres de reforma de l'avinguda de Lledó.

Així mateix, ha destacat els 116.268 euros que es destinaran al desenvolupament de l'Agenda Urbana Castelló 2030, l'impuls de la cultura del mar i del talent i l'aposta per esdeveniments musicals.

Respecte a l'àrea de Benestar Social, el regidor socialista David Donate ha explicat que comptarà amb 17,41 milions d'euros, la qual cosa significa un creixement del 5,74% respecte a 2021. En aquest apartat, ha destacat els 2 milions d'euros per a atenció a la dependència i discapacitat, 694.026 euros per a reforçar les polítiques de la infància i l'adolescència o la millora dels centres d'atenció.

OCUPACIÓ

En matèria d'ocupació, l'Ajuntament de Castelló destinarà 7,2 milions d'euros en 2022 per al foment de polítiques actives, la qual cosa suposa un 16% més que en 2021. Sobre aquest tema, els comptes municipals preveuen 2 milions d'euros per a Jornals de Vila i 425.000 euros per a ajudes a emprenedoria, economia social, innovació social i projectes d'ocupació.

En urbanisme, obres i projectes urbans destaquen els 306.560 euros per a la redacció del projecte de la ronda de circumval·lació Ronda Oest, 856.997 euros per a la reurbanització de l'avinguda Castell Vell, 721.602 euros per a la canalització del Barranc del Sol i 1.060.000 euros para al Pla d'Inversions de Reactivació Econòmica.

El regidor de Compromís Ignasi Garcia ha subratllat que els pressupostos per a 2022 són "bons per a Castelló, per a la seua economia i per a l'impuls de polítiques progressistes i ecologistes". "Permetran avançar en polítiques que frenen el canvi climàtic i a crear ocupació i donen una resposta valenta a la recuperació justa i sostenible", ha afegit.

Segons ha dit, en l'àrea d'Educació, es destinen 7,7 milions d'euros al Pla Edificant i 577.000 euros a la millora i manteniment de centres educatius. Respecte al reciclatge i neteja, els pressupostos arrepleguen 9,9 milions per al servici de recollida selectiva i reciclatge, 9,8 milions per als servicis de neteja viària i 3 milions per a la neteja en centres educatius.

En Cultura, els comptes municipals destinen 593.000 euros a activitats i campanyes culturals, 60.000 euros a subvenció per a associacions culturals, 150.000 euros al Museu de la Ciutat de Castelló, 48.000 euros a l'Escola Municipal de Teatre i 35.400 euros a beques per al foment de projectes d'artistes locals.

Garcia també ha ressaltat que els pressupostos participatius en 2022 s'eleven a 300.000 euros, mentre que es dedicaran 35.000 euros a la cinquena campanya municipal és exhumacions a represaliats pel franquisme.

TRANSICIÓ ECOLÒGICA

Finalment, el regidor de Podem-EU Fernando Navarro ha assegurat que el pressupost per a transició ecològica s'eleva a 1,12 milions d'euros, la qual cosa suposa un augment del 18% pel que fa a 2021; mentre que, en matèria de vivenda, es destinarà 180.000 euros a rehabilitació de vivenda en situació de vulnerabilitat social i econòmica, 204.000 euros al servici per a la gestió integral del parc d'habitatges municipals i 125.000 euros a ajudes per a rehabilitació i incentius per a la Borsa de Lloguer Municipal.

L'alcaldessa, Amparo Marco, ha apuntat que 2021 ha sigut un any "molt difícil", doncs ha recordat que a la Covid-19 s'ha sumat el ciberataque que va patir el consistori. Així mateix, ha manifestat que la sentència del Tribunal Constitucional que anul·lava les plusvàlues suposava per a l'Ajuntament de Castelló que deixara d'ingressar 5,6 milions d'euros, encara que posteriorment, gràcies al Reial decret que permet als ajuntaments poder aplicar plusvàlues, s'ha modificat l'ordenança fiscal i es podran ingressar 3,6 milions d'euros.

A més, ha destacat que durant 2021 s'han gestionat 8,3 milions d'euros en ajudes als sectors més afectats per la Covid i s'ha tret avance el Pla General Estructural. La primera edil ha assenyalat que 2022 s'encara "amb més il·lusió i millors expectatives". Segons ha anunciat, els pressupostos s'entregaran aquest dijous a l'oposició i s'aprovaran en un ple al gener.