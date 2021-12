La Diputació inverteix un milió en la implantació dels plans locals de gestió de residus

Sobre aquest tema, la vicepresidenta de la Diputació i responsable de l'àrea de Medi ambient Maria Josep Amigó ha destacat que s'ha demostrat que "l'ampliació de les plantes de tractament i els contenidors d'accés obert en els carrers no són la solució". "Els abocadors comencen a col·lapsar-se i per açò són tan importants aquestes ajudes", ha explicat.

Les actuacions subvencionables són el compostatge domèstic i comunitari; la recollida o gestió separada de les deixalles orgàniques, incloent l'adquisició de maquinària per al tractament o processament de la palla de l'arròs per a evitar la seua crema en el camp; l'aprofitament energètic dels biorresidus; la reducció de residus, la reutilització dels productes o l'allargament de la seua vida útil; l'arreplegada porta a porta i la implantació de sistemes d'identificació d'usuaris que permeta aplicar polítiques econòmiques i fiscals a la ciutadania; la sensibilització i l'educació ambiental.

Així mateix, ha defès que "és necessari gestionar els residus el més a prop possible del seu lloc d'origen i apostar per sistemes de recollida com el porta a porta" perquè "no té sentit que els camions es desplacen 70 km per a arreplegar la matèria orgànica quan es pot aprofitar in situ".

A més, ha destacat que "cal treballar molt més la reducció, la reutilització i evitar el malbaratament alimentari mitjançant l'educació ambiental. En aquest sentit, en el mes de febrer oferirem l'Observatori del Canvi Climàtic en Ruta, de manera que els municipis podran impartir tallers i activitats sobre prevenció de residus i consum responsable, entre uns altres".

Les mancomunitats beneficiàries són la del Racó d'Ademús, l'Alt Turia, els Valls, la Canal de Navarrés, la Regió muntanyenca , Terra del Vi i la Costanera-Canal. Quant als municipis que es podran beneficiar, són la la Pobla de Sant Miquel, Carrícola, Cases Altes, Vallanca, Cases Baixes, Benaixeve, la Yesa , Bellús, Castielfabib, Calles, Llaures dels Oms, Sot de Xera, Torre Baixa, el Ràfol de Salem, Titagües, Guadasséquies, Higueruelas, la Llosa del Bisbe, Sant Joanet, Guardamar de la Safor, Xestalgar, Villargordo del Cabriel, les Alcubles, Teresa de Cofrents , Alpont, Xulella, Fuenterrobles, Caudete de las Fuentes, Bugarra, Xalans, Ademús i Potries.