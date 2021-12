L'Escalante comença 2022 amb 'Déjà Vu': un espectacle entre la fantasia i la realitat de Manolo Alcántara

Quina és la distància entre la nostra vida i els nostres somnis? Amb aquesta pregunta, un home corrent amb una vida monòtona obri la porta d'un món "on es barregen la realitat i la fantasia, on tot és massa xicotet o massa gran, i per descomptat massa confús. Un lloc, també, on s'uneixen el circ i el teatre", segons ha informat la sala en un comunicat.

Eixa és la idea que impulsa 'Déjà vu', que es convertirà en la tercera estrena del cicle Nadal a l'Escalante, al Teatre Principal de València. Es tracta d'un espectacle "amb eixa original combinació d'arts escèniques, circ i teatre, que transmet emocions molt pures i encantarà a tots els públics", ha apuntat la diputada de Teatres de la Diputació de València, Glòria Tello.

"És un privilegi explicar en la nostra programació amb Manolo Alcántara i la gran sensibilitat i poesia de la seua 'Déjà vu'", afirma la directora del centre, Marylène Albentosa. Es tracta d'una escenografia de proporcions extremes i una música mínima i en directe accentuen la sensació del públic d'haver entrat en un univers màgic.