Cvirus.- Sanitat pública l'obligatorietat d'usar la mascareta en exteriors

Així, en la resolució d'aquest dimecres es dóna una nova redacció al punt 3 sobre 'Ús de mascareta' de l'anterior normativa i l'obligatorietat de l'ús en espais exteriors estarà vigent fins a una altra orde.

D'aquesta manera, a partir dels sis anys és obligatòria portar mascaretes en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobe obert al públic i en qualsevol espai a l'aire lliure d'ús públic o que es trobe obert al públic.

De la mateixa manera, ha d'usar-se en els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, metro o per ferrocarril, incloent les andanes i estacions de viatgers, o en telefèric, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili. En el cas dels passatgers de bucs i embarcacions, no serà necessari l'ús de mascaretes quan es troben dins de la seua cabina.

EXCEPCIONS

D'aquesta obligació, queden excloses les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure's agreujada per l'ús de la mascareta i que ho acrediten amb un informe mèdic. Així mateix, tampoc haurà de portar-se en aquelles activitats que, per la seua pròpia naturalesa, el seu ús resulte incompatible, conformement a les indicacions de les autoritats sanitàries.

També queda exclòs el seu ús en aquells llocs o espais tancats d'ús públic que formen part del lloc de residència dels col·lectius que allí es reunisquen, com són les institucions per a l'atenció de persones majors o amb diversitat funcional, les dependències destinades a residència col·lectiva de treballadors essencials o altres col·lectius que reunisquen característiques similars sempre que tinguen cobertures de vacunació superiors al 80% amb pauta completa.

Tampoc serà necessària a l'exterior, durant la pràctica d'esport individual, així com durant la realització d'activitats de caràcter no esportiu que es realitzen en espais naturals i mantenint, en tot cas, la distància mínima d'1,5 metres amb altres persones que no siguen convivents.

La norma tampoc s'aplicarà als oradors que intervinguen en llocs tancats d'ús públic durant l'ús de la paraula si es manté almenys, la distància de seguretat interpersonal.

Per la seua banda, l'ús de mascaretes en centres penitenciaris en els quals hi haja mobilitat dels interns, tant en exteriors com en espais tancats, es regirà per normes específiques establides per l'autoritat penitenciària competent.