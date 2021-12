La Comunitat Valenciana compta amb 32.300 empreses amb potencial de generació de desaprofitament alimentari

Així, es desprèn d'un estudi engegat per la conselleria d'Agricultura, a través de la direcció general de la PAC i amb la col·laboració de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA), en el marc del Pla Bon Profit contra el desaprofitament alimentari a la Comunitat Valenciana.

Aquest estudi té per objecte avançar en el diagnòstic del problema de les pèrdues i del desaprofitament alimentari a la Comunitat Valenciana territori i busca avançar no només en les xifres sinó també en les metodologies per a poder obtindre-les de la manera més fiable.

La directora general de Política Agrària Comuna, Maite Cháfer, ha explicat que aquest informe ha sigut dut a terme pel doctor Héctor Barco, i està permetent asseure les bases per a establir "un diagnòstic rigorós" de seguiment al llarg de tota la cadena alimentària, "complint així, amb els requisits europeus i els inclosos en la futura llei estatal sobre el desaprofitament alimentari".

Amb aquesta investigació, que pren com a base els codis CNAE (Classificació Nacional de les Activitats Econòmiques), s'estan determinant quines i quantes empreses existeixen a la Comunitat Valenciana amb potencial generació de desaprofitament alimentari i on estan situades.

Aquest llistat permet fixar les actuacions a desenvolupar i en què zones i que activitats o sectors industrials cal donar una major preferència.

Aquesta distribució per sectors és el que realment marca la novetat i el caràcter pioner d'aquest treball, ja que a més d'identificar els sectors de la cadena alimentària, es concreten quals són les activitats econòmiques a les quals pertanyen.

Tot açò deriva en "un diagnòstic rigorós" que permet realitzar anàlisi, redactar recomanacions i prendre decisions específiques diferenciant territoris i subsectors econòmics.

CONTENIDORS DE RESIDUS

A més, s'ha realitzat un segon estudi que consisteix a utilitzar els dipòsits finals, o contenidors de residus, amb la finalitat d'obtindre dades del potencial desaprofitament alimentari generat per la ciutadania de la Comunitat Valenciana.

Per a açò, s'han pres mostres de borses depositades en el contenidor gris (residu urbà barrejat) en tres moments diferents d'enguany i en quatre localitats diferents que són Gandia, Oliva, Énguera i la Font de la Figuera. El mostreig ha confirmat que existeix una part important de matèria orgànica potencialment comestible en les borses que es depositen en el contenidor gris.

Aquesta anàlisi detallada, que s'ha dut a terme borsa per borsa en les plantes de reciclatge, té per objectiu fonamental establir a curt o mitjà termini un mètode de mesurament que definisquen amb xifres fidedignes el desaprofitament alimentari que es produeix a la Comunitat Valenciana.