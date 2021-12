La Generalitat engega el Fons de Cooperació Municipal per a 2022 i constitueix la seua comissió de seguiment

Així s'ha decidit en una reunió celebrada aquest dimecres, en la qual han participat el secretari autonòmic de Promoció Institucional i Cohesió Territorial, Alfred Boix, el director general d'Administració Local, Toni Such, i la directora general d'Agenda Valenciana Antidespoblació, Jeannette Segarra, al costat de representants de les diputacions de València i Castelló, i de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

A través del Fons de Cooperació Municipal, i per sisé any consecutiu, es transferirà als ajuntaments, de forma progressiva i incondicionada, 40 milions d'euros per a garantir la seua capacitat financera.

Després de la reunió, el director general d'Administració Local, Toni Such ha destacat que als 40 milions d'euros que es transferiran als municipis a través del Fons de Cooperació cal afegir els quatre milions d'euros del Fons de Lluita contra la Despoblació i els 4,5 milions del Fons de Cooperació per a Municipis Turístics.

"En total són 48,5 milions d'euros els que es transferiran als ajuntaments perquè els utilitzen de la forma que consideren, ja que són fons incondicionats", ha subratllat en comunicat Such, qui a més ha assenyalat que l'engegada d'aquest fons garanteix "un sistema de finançament estable i progressiu per als municipis de la Comunitat".

Així mateix, Such ha agraït a les Diputacions de València i Castelló la seua "col·laboració activa en la consolidació del fons de cooperació", al mateix temps que ha lamentat que la Diputació d'Alacant no haja comparegut en la constitució de comissió i no s'adherisca al Fons de Cooperació.

Al seu juí, açò "genera una discriminació molt important per als ajuntaments de la província d'Alacant, ja que la seua Diputació no atén les reivindicacions històriques del municipalisme valencià de ser dotat de recursos de forma incondicionada i progressiva".

Antoni Such ha assegurat que el Fons suposa "un pas molt important, ja que tant amb l'aprovació de la llei com amb de l'engegada del fons per a 2022 anem a dotar de garantia i seguretat financera als ajuntaments de la Comunitat Valenciana".