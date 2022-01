En año nuevo: ¡cocina profesional en casa con Mambo 10070 de Cecotec! Y de regalo: un humificador Pure 150 Yang

Este 2022 olvídate de ensuciar sartenes, ollas, platos, el horno y multitud de electrodomésticos y menaje de cocina para elaborar un solo plato. En lo que llevamos de Navidad ya estarás harto de cómo acaba tu cocina tras las comidas y las cenas navideñas. Tranquilo, es hora de lanzarte a por un robot de cocina que haga el trabajo difícil por ti, ocupe poco espacio en tu cocina y ayude a que no tengas que ensuciar mil utensilios para preparar una sola comida. Además, los resultados serán profesionales, como si tuvieras un chef en casa, pero mejor porque no ensucia.

Así que si todavía no lo tienes, aprovecha el año nuevo para convertir tu cocina en una tecnológica. Serás de los pocos que todavía no se han atrevido, porque la verdad es que estos gadgets han sabido ganarse ya el corazón de muchos usuarios cocinitas, pues han demostrado con creces que no solo son ideales para perfeccionar cualquier proceso, sino que les permiten centrarse en aspectos tan cruciales como el sabor, sin miedo a que el arroz se queme o se pase, por ejemplo.

Por eso, modelos como Mambo 10070 de Cecotec, se han convertido en el mejor regalo con el que empezar el año. Desde 20deCompras te aconsejamos que no desaproeveches el pack de oferta en Cecotec, porque tiene los días contados. Por menos de 261 euros puede ser tuyo este robot de cocina y un humificador de aire y difusor de aromas 150 Yang.

El pack definitivo de estas navidades. Cecotec

No dejes escapar este lote

Cecotec robot de cocina multifunción Mambo 10070 cuenta con una aplicación móvil nunca vista, una exclusiva cuchara MamboMix y un total de 30 funciones para tus recetas. Además, tiene también una báscula incorporada, jarra de acero inoxidable de 3,3 litros apta para lavavajillas, velocidad cero, cestillo de hervir para cocinar a 4 niveles y un completo recetario.

Por otro lado, el segundo gadget de este lote, el Pure Aroma 150 Yang es un humificador ultrasónico y difusor de aromas de 150 mililitros con temporizador de hasta tres horas y posibilidad de proyectar siete colores distintos, gracias a sus luces led. Es ultrasilencioso, por lo que los usuarios lo avalan como uno de los mejores para la aromaterapia.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cecotec y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.