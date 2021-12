Gómez insta al Valencia CF a pasar a los hechos y a presentar un aval para finalizar el Nuevo Mestalla

Así se ha pronunciado Gómez en declaraciones este miércoles, en las que ha instado al club a aprovechar la "oportunidad histórica" de los fondos por los derechos de televisión para terminar las obras. "No hay más razones, y si me lo permiten, no hay más excusas", ha agregado.

En este sentido, Gómez ha lamentado que se haya tenido que activar la caducidad de la ATE para "que haya carpeta y reunión", y ahora es necesario que haya "aval".

Gómez ha señalado que las promesas "están muy bien", pero ha pedido "fechas y horizontes" porque "es necesaria la finalización de las obras del estadio con un aval financiero suficiente".