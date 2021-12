Cvirus.- Oltra insisteix que no hi ha damunt la taula més restriccions però sí "una sèrie de recomanacions"

Oltra s'ha pronunciat en aquests termes en declaracions als mitjans de comunicació després de visitar les oficines on es desenvolupa el programa Alba d'atenció a dones víctimes d'explotació sexual de l'àmbit de la prostitució i/o tracta, en ser preguntada per les restriccions per la Covid-19 a la Comunitat.

La vicepresidenta del Consell ha destacat la "disciplina" de la societat valenciana: "Ací no fa falta que li diguen a la gent que porte mascareta. Més del 90% de les persones porten la mascareta i sense que li obliguen; i la gent s'ha ajuntat en Nadal sense aglomeracions. Les persones s'estan autoregulant", ha afirmat.

Per açò, ha comentat que en aquest moment no hi ha sobre la taula unes restriccions obligatòries "però sí una sèrie de recomanacions que Salut Pública ha enviat als ajuntaments per a seguir demanant prudència, distància, higiene de mans i ventilació", a més d'evitar aglomeracions, entre altres qüestions. "Però tot en format de recomanació perquè la gent està seguint les recomanacions que es fan", ha repetit.

Oltra ha afirmat que "hem de superar aquesta sisena onada però també cal felicitar a la gent pel seu comportament i per seguir les recomanacions sense obligacions de fer el que cal fer", ha postil·lat.