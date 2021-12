Divalterra ultima la seua liquidació amb la baixa de 87 treballadors acollits voluntàriament a l'ERO

Es tracta del pas previ a la subrogació de la plantilla en el Consorci Provincial de Bombers i en la pròpia Diputació de València, "mantenint tots els seus drets i condicions laborals actuals en la seua nova ubicació", que va ser el compromís adquirit pel president de la institució, Toni Gaspar.

D'aquesta manera, després de la convocatòria de la taula de negociació en el Consorci de Bombers, en les pròximes setmanes s'efectuarà el traspàs del personal de l'entitat, per a procedir durant enguany a l'extinció definitiva de la societat, una vegada que la totalitat dels seus servicis s'estiguen prestant a través del Consorci o de la Diputació.

L'ERO acordat entre l'entitat liquidadora i la part social estableix, entre altres condicions, que per als majors de 63 anys que s'han acollit l'expedient, un import en concepte d'indemnització per acomiadament consistent en la retribució salarial que restara per percebre fins que compliren l'edat legal de jubilació.

En aquest sentit, s'han millorat les condicions d'extinció dels contractes per a garantir que aquest grup puga percebre la indemnització mínima legal. Així mateix, les persones d'entre 54 i 63 anys que s'han acollit voluntàriament l'ERO, a més d'una indemnització de 33 dies de salari per any de servei, tindran cobert el pagament de les seues cotitzacions a la Seguretat Social fins que complisquen l'edat legal de jubilació.

Dels 87 treballadors que s'han acollit l'ERO, 81 són especialistes, capatassos o conductors de Brigades Forestals; cinc pertanyen a altres àrees aquest servici i una persona treballa en el servici de neteja.

"ÚLTIM PAS"

El traspàs de treballadors de Divalterra suposa el "últim pas previ" al "tancament ordenat i definitiu" de l'empresa pública que va anunciar el president, Toni Gaspar, a la fi del passat mes de març, qui es va comprometre aleshores davant la Junta General de l'entitat a "garantir els llocs de treball de tota la plantilla, preservant els seus drets i condicions laborals".

Menys de tres mesos després, es va aprovar la dissolució de la societat mercantil i el nomenament com a liquidador d'Alianza Asesores SL, amb el que va cessar el seu Consell d'Administració. Des d'aleshores, s'ha treballat per a efectuar el traspàs ordenat de personal i competències, amb el doble objectiu que els servicis de Divalterra continuaren oferint-se des de la Diputació i el Consorci de Bombers i que els treballadors mantingueren els seus llocs de treball en les mateixes condicions després de la subrogació dels seus contractes.