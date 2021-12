Merino no creu que hi haja eleccions autonòmiques en 2022 i critica l'"opa hostil" del PP a Ciutadans

Així ho ha indicat Merino en declaracions als mitjans aquest dimecres, on s'ha centrat a criticar al president Puig per "tebi", "triomfalista" i "incapaç". "2021 ha sigut un any marcat per la pandèmia i per la deficient gestió del tripartit, plagat d'ocurrències, de polítiques curtterminista i de pegats".

Merino ha considerat que el balanç de la gestió del Consell en 2021 "deixa molt a desitjar" i ha expressat el seu desig que el pròxim any siga l'últim del Consell "sectari, nacionalista i populista". Respecte a la gestió sanitària, ha recordat que l'any va començar amb "hospitals de campanya voladors" i que va continuar amb "la criminalització de l'hoteleria i l'oci, el retard en les ajudes per als afectats i la recepció de menys dosi de vacunes que altres comunitats autònomes".

"La resposta del tripartit ha sigut el tancament i l'afonament de l'economia en lloc de la previsió i la planificació", ha afegit, al mateix temps que ha lamentat que "ara es repetisca la mateixa història". Per açò, ha exigit la realització de més test, la gratuïtat d'aquestes proves i el reforç del personal sanitari per a evitar el col·lapse del sistema.

Per a Merino, Puig està en mode "triomfalista, que viu en la seua realitat paral·lela, molt allunyada de la gent del carrer, i amb molt autobombo", ha assegurat, i ha lamentat que el Consell "segueix el seu full de ruta d'imposicions amb el requisit lingüístic a funcionaris, la imposició de la llengua vehicular en els col·legis i la imposició fiscal, perquè segueixen fregint als valencians a impostos". Tot açò, comporta, tal com ha explicat Merino, a la "pèrdua de llibertats, de drets i d'oportunitats per als ciutadans".

A més, la síndica ha subratllat que "tot açò, en un escenari de contínua crisi interna" i ha enlletgit "la tebiesa" de Puig per a defendre els interessos dels valencians i ha considerat que "és incapaç de solucionar els problemes principals, com el finançament o els recursos hídrics". D'altra banda, ha avançat que Ciudadanos seguirà impulsant mesures per a ajudar els joves, per a combatre la precarietat laboral i per a garantir un futur sostenible.