Arcadi España confirma que al febrer es recuperarà de "forma progressiva" el servici nocturn de Metrovalencia

En eixe sentit, en declaracions als mitjans, ha aclarit que de moment es començarà a recuperar el servici eliminat a partir de febrer amb la normalitat de freqüències en les quals es presentava abans del confinament i "després anirem veient" si s'augmenten.

El conseller ha recalcat que es tracta d'un servici essencial, que en la mesura que recuperem tots la normalitat a pesar de les turbulències, que estem patint aquests mesos, ha de tornar a prestar-se perquè sobretot els joves i la resta de persones poden utilitzar-ho".

RODALIES

D'altra banda, ha explicat que la ministra de Transports, Raquel Sánchez, va reconéixer ahir en la reunió telemàtica que va mantindre amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, que la situació de les Rodalies és "crítica" i "la necessitat que hi ha de prendre cartes en l'assumpte com més prompte millor". De fet, ha recordat el compromís que Renfe presentarà la setmana vinent un paquet de mesures per a millorar el servici a curt termini.

Sobre aquest tema, ha recalcat que Puig va traslladar a la ministra no només "la indignació de milers de valencians que no poden anar a treballar, a estudiar o fer compres amb la normalitat que deuria", sinó també la "indignació institucional" tant de la Generalitat com dels Ajuntaments afectats.

En eixe sentit, ha recalcat que aquesta setmana el Ministeri i Renfe abordaran el servei i la setmana vinent anunciaran les mesures a curt termini per a resoldre aquesta "caòtica situació" que "s'ha agreujat per l'empresa i la covid aquests mesos" i que afecta a tots àmbits, des de la falta de maquinista a l'atenció al client.