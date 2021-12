Ponen a la venta un cheeto con la supuesta forma del monstruo del lago Ness por 850.000 dólares

Un hombre ha puesto a la venta un cheeto, o sea, un apetitivo naranja, por 850.000 dólares (unos 750.000 euros) en eBay, asegurando que se parece al monstruo del lago Ness.

"Este Cheeto me recuerda a Nessie, el monstruo del lago Ness; al examinar el cheeto, puede que pienses o no que se parece a Nessie, yo creo que sí", dice el vendedor, que asegura no haber tallado el cheeto.

"Lo encontré en una bolsa de Cheetos que compré para mí. Por motivos legales, no haré una foto de la bolsa original, pero sí, se incluirá en la venta", dice el anuncio.

"No recomendaría comer este artículo", dice el vendedor, que asegura que "se empaquetará y enviará con cuidado, pero no soy responsable de los daños que se produzcan durante el envío", porque "los cheetos son frágiles; tenga en cuenta su delicado estado".

A pesar de venderlo por casi un millón de dólares, no garantiza tampoco su conservación: "Su apariencia cambiará a medida que pase el tiempo; Le recomiendo encarecidamente que lo compre ahora mientras aún está en buenas condiciones y presentable"

Eso sí, anima a los compradores a batir un récord mundial haciéndose con el cheeto más caro del mundo, para lo que debería conseguir una puja del al menos 100.000 dólares.

El vendedor advierte por último de que no se admiten devoluciones y adjunta varias fotos del supuesto Nessie para demostrar su parecido con el mito del montruo que vive en el famoso lago de Escocia.

Si al lector le parece una locura, en eBay hay muchos cheetos y otros aperitivos con supuestas formas raras a la venta, incluido otro cheeto con forma de monstruo de lago Ness, aunque ese cuesta tan solo unos 200 euros. También hay galletas de Oreo con forma de Pokémon, otro cheeto con forma de guante de boxeo o de Virgen María e infinidad de comidas con parecidos razonables más.