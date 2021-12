Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, es una de las protagonistas de este miércoles en la revista Semana, donde recuerda los buenos y los malos momentos que ha vivido durante este tiempo.

La expolítica, ahora colaboradora de televisión, recuerda su accidente de moto que a punto estuvo de costarle la vida. "Me preparé para morir", sostiene, en una de sus entrevistas más personales hasta la fecha.

Precisamente ese accidente, revela, es lo que más le ha marcado. "Ha sido un antes y un después en mi vida". Además, asegura: "A raíz de mi accidente, descubrí que mi familia es lo mejor que he tenido, que tengo y que tendré". De ese momento, recuerda: "Me llegaron a decir que, si salía del hospital, lo hará en una silla de ruedas. Estuve a punto de morir".

En cuanto a su vida más personal, habla de la relación con su familia y de un duro golpe para ella. "Me cuesta mucho hablar de mi padre y de mi hermana, Sela, que murió de cáncer".

"Para mí las navidades lo que significan es familia. Tengo una familia muy numerosa y para mí, la Navidad significa poder ver a mis hermanos, sobrinos, sobrinos nietos y mi madre, que tiene 92 años", revela.

"A mí me sacaron de la política de la peor manera posible, pero no pudieron conmigo"

Momentos difíciles, en el ámbito personal y profesional, siempre paliados por el apoyo de su marido. "Llevo 33 años con él, y siempre ha estado apoyándome en los momentos más complicados".

En cuanto a su adiós a la política, rememora. "A mí me sacaron de la política de la peor manera posible, pero no pudieron conmigo". Sin embargo, dice firme que ha aprendido "a perdonar".

Recuerda que "fue una etapa terrible. Tres años espantosos, de un sufrimiento difícil de explicar. Pero ya quedó atrás, no me voy a regodear de eso. No voy a permitir que ninguna experiencia anterior me amargue".

Una etapa en la que, según ella, fue sometida "a un linchamiento absolutamente injusto, un linchamiento mediático como nunca antes he visto con nadie".