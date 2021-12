Timos en 2021: de las plataformas de compraventa a los SMS que llegan a nombre de empresas de paquetería

¿Te ha llegado una oferta de un comprador en una plataforma en la que vendías productos de segunda mano con la intención de que des tus datos bancarios a través de un link? ¿Ibas a hacer un viaje en BlaBlaCar y el conductor te ha pedido que pagues 1 euro más porque la plataforma ha calculado mal el precio?

Estos son algunos de los timos con los que nos la han intentado colar este 2021, pero no los únicos. De hecho, desde que Maldita.es lanzó el pasado mes de junio un correo electrónico (timo@maldita.es) para que nos alertéis de esos fraudes, hemos recibido más de 800 consultas. Y para que estés preparado este 2022, hacemos un repaso de los timos que más se han movido:

Las inmobiliarias fantasma que anuncian pisos con fotos sacadas de internet

Ha sido uno de los timos de este año que ha dejado a multitud de personas sin alquiler vacacional o sin piso en el que vivir, además de perder el dinero de la fianza.

En el mes de septiembre os contamos cómo Harald Inmobiliaria, una página web que se anunciaba por páginas como Fotocasa dejaba sin alquiler vacacional a decenas de personas. Mediante el uso de imágenes de pisos que cogían de internet, ponían anuncios de apartamentos que supuestamente se encontraban en diversas localidades costeras de España. Una vez que el usuario pagaba el 50% de lo que costaba el alquiler, a modo de reserva, la persona a cargo de la inmobiliaria desaparecía.

También os hemos hablado de Rentames, Alquiler Apartamentos Isl, HabitaRent, Inmobiliaria Alquilapisos, Temporent Canarias, Rentals Home, Inmobiliaria Rents ALQ, Rentex e Inquilax, otras inmobiliarias fantasma que también ponen anuncios de pisos en todo el país con fotos sacadas de otras páginas web.

Para que no seas víctima de este timo, te recomendamos desconfiar si un alquiler es demasiado barato, si el arrendatario sólo quiere comunicarse por correos electrónicos o mensajes de WhatsApp, comprobar la identidad del anunciante y que el inmueble existe y no fiarte si no te quieren mostrar el piso hasta que no hagas un pago.

Ojo con los timadores que circulan por las plataformas de compraventa

Sin duda ha sido uno de los timos que más se han movido este 2021. Son muchos los testimonios que hemos recibido de víctimas que nos han escrito para contarnos que les han timado tras poner a la venta un producto en plataformas como Milanuncios o Wallapop.

El objetivo de los ciberdelincuentes no es otro que hacerse con el dinero de los vendedores y, para ello, ponen mil excusas e incluso suplantan a empresas de mensajería como DHL.

¿Cómo consiguen acceder a los datos bancarios de los vendedores? Enviándoles un link de una página que suplanta a la plataforma y pidiéndoles que indiquen su número de cuenta para obtener el dinero de la supuesta venta del producto. Por ello, es importante recordar que siempre debes hacer los pagos a través de la propia plataforma y nunca mediante un link que te envíen. Además, es aconsejable que te comuniques siempre por el chat interno de la página y nunca por otras vías de contacto como WhatsApp.

Si te vas de viaje, ojo con el timo que utilizan algunos dentro BlaBlaCar

La plataforma de viaje en coche compartido, BlaBlaCar, ha sido una revolución en los últimos años para aquellos que deseen desplazarse a un bajo coste. Pero este 2021 os hemos contado cómo los timadores también han encontrado la forma de utilizarla de forma fraudulenta.

La Guardia Civil de Badajoz crea un equipo para investigar la ciberdelincuencia ante el aumento de estos delitos. 20M EP

El modus operandi es igual que el que utilizan en Milanuncios. Con excusas como “BlaBlaCar ha calculado mal el precio, hay que pagar un euro más” o “BlaBlaCar ha calculado mal el precio”, los ciberdelincuentes envían un link fraudulento que nos lleva a una página que suplanta a BlaBlaCar con el fin de que insertemos nuestros datos bancarios. Una vez más insistimos en que nunca se pague por ningún otro sitio que no sea a través de la misma plataforma.

El clásico SMS a nombre de nuestro banco o de una empresa de paquetería

“Tu paquete ha sido retenido”, “debe pagar tasas de aduanas”, “su tarjeta ha sido bloqueada”. Sin duda, los SMS que suplantan a entidades bancarias o a empresas de paquetería no han dejado de circular en todo el año. De hecho, estos días estamos viendo cómo personas que estaban esperando un pedido de MRW han recibido un SMS suplantando a esta empresa en el que les piden “abonar los gastos de envío”, con el fin de hacerse con sus datos bancarios.

Las Navidades son las mejores fechas de los ciberdelincuentes para sus estafas de phishing. Flickr

Son casos de phishing y, como decimos, pretenden obtener nuestros datos personales pero, sobre todo, los bancarios. Para poder identificarlos es importante que nos fijemos si la URL del mensaje coincide con la de la empresa que dice ser y, ante la duda, hay que consultar con el banco o empresa de mensajería para confirmar que son ellos los que lo envían. Además, recuerda que las entidades bancarias no envían links mediante SMS solicitándote que des tus datos.

El caso de vishing del supuesto técnico Microsoft

El timo de la llamada del supuesto técnico de Microsoft lleva años circulando. No obstante, sois muchos los que nos seguís contando que habéis recibido una de estas llamadas. De hecho, ha sido este año cuando Maldita.es ha podido acceder a una grabación completa de cómo se lleva a cabo este timo y hemos comprobado cómo los timadores intentan ganarse la confianza de la víctima.

Cuidado con el Vishing ARCHIVO

Los ciberdelincuentes hacen una llamada haciéndose pasar por técnicos de Microsoft indicando a la persona que descuelga el teléfono que hay hackers utilizando la IP de su ordenador y que van a solucionarlo. Para ello, insisten en que debe seguir unas pautas y pulsar unos comandos para indicarles los errores que tiene el dispositivo. El objetivo es instalar un programa para tomar el control del ordenador y así poder pedir un rescate posteriormente, aunque según indica la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), “la magnitud del daño que puede causar este tipo de fraude depende de la información que proporcionemos y los recursos accesibles desde nuestro equipo”.

Recuerda que si has sido víctima de un timo o han intentado timarte, puedes contarnos tu historia escribiéndonos a timo@maldita.es.