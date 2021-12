Ylenia, desatada: asegura que Franco va a sus sueños, ríe, grita e insulta a diestro y siniestro... en su último directo

La excolaboradora de Telecinco Ylenia Padilla ha hecho otro de sus polémicos directos en Instagram, una emisión que de nuevo se ha convertido en una sucesión de ataques contra todo y todos.

La joven comenzaba cargando contra Telecinco, cadena en la que trabajó y de la que guarda un profundo rencor, asegurando que "todo Telecinco es una po... degenerada" y cosa como esta: "No me han hecho rica, les he hecho ricos yo, no me han dado de comer, les di yo, fue al revés", a raíz del comentario de una persona que seguía el directo.

Daba igual si los comentarios eran positivos, neutros o críticas, Ylenia respondía con ira e insultos de todo tipo. "Me dais asco, ¿por qué no os largáis?", les decía a sus seguidores con cosas como "mejor que venga la muerte a tu casa y te toque".

Ylenia Padilla, que a ratos reía, gritaba o profería groserías, aseguraba que había soñado con Franco, que había "ido" a sus sueños. "El tito Franc", como le llamaba, le había dicho cosas como que no odiaba a las mujeres. "Franco no odiaba a las mujeres, no era así. En el sueño no me dijo eso".

Ylenia también tenía opinión para la prensa: "Todo transexuales y mariconas, eso es la prensa española", decía, antes de cargar contra personas como Samantha Hudson, de la que decía que es "un señor".

"Los borregos no pueden conmigo, vuestra tarea es cargarse a los genios como yo", aseguraba de aquellos que la critican.

"Que Belén Esteban deje hablar a los expertos, ella que se dedique a hacer salmorejo y deje a los expertos hablar", decía de su excompañera de cadena cuando le preguntaban por ella.

"Miguel Bosé es una máquina. Muy listo, muy guapo y ojalá le hubiéramos hecho caso antes", pero ahí estaban "los criminales de la tele", decía del cantante.

Y es que la concursante de realities también profería insultos y teorías sobre la vacuna del coronavirus, sobre "Perro" Sánchez, los poderes ocultos... "¡No se vacunen!", gritaba.