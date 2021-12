El turisme rural aconsegueix el 74% d'ocupació a la Comunitat per a Cap d'Any

A nivell nacional, els allotjaments rurals registren un 65% d'ocupació per a cap d'any, la qual cosa suposa un creixement de 22 punts percentuals sobre l'exercici anterior i una xifra nou punts percentuals superior a 2019, xifres "molt bones" que posen de manifest que el turisme rural "és una opció que guanya cada vegada més adeptes tant per a gaudir de ponts com de vacances".

No obstant açò, en els últims ponts hi ha hagut uns dies previs marcats per les reserves d'última hora i açò pot succeir encara en el que a cap d'any respecta, la qual cosa significa que "els espanyols estan molt atents als canvis d'última hora obligats per la situació sanitària".

Per comunitats autònomes, Múrcia desbanca a Navarra i s'erigeix com la comunitat amb major demanda d'allotjaments rurals per a aquest període, amb una ocupació que se situa en el 77%.

A Múrcia li segueixen Navarra amb el 76% d'ocupació, Comunitat Valenciana i Catalunya (74%) i Aragó (72%). Menys demanda han tingut en aquesta ocasió algunes zones del nord com Cantàbria (59%), Galícia (49%) o Astúries (47%), totes elles per sota de la mitjana nacional.