Cómo actuarán las marcas este 2022: tres estrategias de marketing para triunfar en el mercado

El 2022 ya está aquí y las empresas tienen que pensar cómo van a abordar a los consumidores este año. Así, en un panorama marcado por los cambios y desafíos surgidos por la pandemia, las estrategias de marketing deben tener en cuenta tres premisas: la digitalización, la privacidad y la sostenibilidad. En Think with Google, han analizado estudios para ofrecer insights con los que planificar la estrategia de marketing de una marca para este nuevo año.

Para empezar, las firmas no tienen más remedio que sumarse a una digitalización que la pandemia ha acelerado, lo que no significa que no haya métodos para hacerlo con la mayor eficacia y el mayor éxito posibles. Los datos propios y la medición integral son algunos de los conceptos clave para conseguirlo. Pero, ¿qué más se puede hacer en este sentido? Tampoco se debe perder de vista la privacidad, un aspecto en constante cambio, ni la sostenibilidad, que debe ser una prioridad para marcas y usuarios. Si quieres conocer cómo deberán actuar las marcas este 2022, échale un vistazo a este artículo de Think with Google.

