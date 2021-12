Los gestos de cariño en público entre Sara Carbonero y Kiki Morente que confirman su romance

Aunque es prácticamente un secreto a voces, y pese a que no ha habido confirmación oficial por parte de ninguno, parece que con el paso del tiempo se va confirmando el romance entre Sara Carbonero y Kiki Morente.

Aunque en píldoras, es cierto que la pareja no se esconde y es común ver a ambos en los mismos sitios, juntos o por separado, algo que deja claro que, al menos, una bonita amistad hay.

Tampoco ha confirmado la relación ningún familiar, aunque sí que han hablado abiertamente sobre ella. Es el caso de Estrella Morente, hermana del artista andaluz, que recientemente les dedicó unas palabras.

"Son muy jóvenes y libres, son gente que tiene el derecho a vivir su propia historia", dijo sobre la relación entre Sara y Kiki.

"No seré yo quien desmienta o confirme", advirtió a la prensa. "Pero no por nada, cada uno tiene su vida y son dos personas que tienen unas carreras maravillosas, dos trayectorias que les avalan una seriedad y ellos tienen voz propia para cuando ellos lo consideran y cuando no lo consideran", explicó.

La última portada de #Lecturas de 2021 viene con el BOMBAZO que nos merecemos 💣 Las fotos más esperadas de Sara Carbonero y Kiki Morente comiéndose a besos en el número más ardiente 🔥 ¡Corre al kiosco! #ExclusivaLecturas #Exclusiva pic.twitter.com/tvooFJbZdl — Lecturas (@Lecturas) December 29, 2021

Una historia que este miércoles tiene un punto de inflexión por unas fotos que publica la revista Lecturas en las que aparecen ambos juntos y muy acaramelados. Aunque no se ve claramente, se intuyen besos, abrazos y gestos de cariño entre Sara y Kiki que, al menos, sí dejan claro que hay una relación entre ellos y, presumiblemente, de algo más que amistad.

Las instantáneas, según informa la revista, fueron tomadas mientras cenaban en un restaurante del centro de Madrid junto a otros amigos.