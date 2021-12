Nuria Roca se defiende de las feroces críticas por su viaje con Juan del Val tras pedir a la población quedarse en casa

Nuria Roca y Juan del Val, habituales colabores de El Hormiguero, han tenido que soportar una auténtica lluvia de críticas en sus redes sociales debido a un viaje que han realizado recientemente.

La presentadora y el escritor se embarcaban hace unas horas y de ello hacían partícipes a sus seguidores, ya que fue la propia Nuria la que subió una foto desde el aeropuerto.

Sin embargo, quizá no se esperaban esa respuesta de los internautas, que critican este hecho justo después de que, en el programa de Pablo Motos, se atrevieran a pedir a la población no moverse mucho, precisamente por la situación sanitaria que vive el país debido a la propagación de la variante Ómicron.

En concreto pedían que se quedaran en casa y que este año intentaran limitar sus reuniones durante estas fechas tan señaladas.

Algo que para muchos es un alarde de incoherencia e incluso, señalan, de falta de respeto por la audiencia. "En la última tertulia comentabais que todo el mundo se quedara en casa, no viajara... etc.etc", indica uno de ellos, respondido por un contundente "consejos vendo que para mí no tengo 😣😣" de otro usuario.

"No viajar, no juntarse con la familia.... No has cumplido ni una. El problema no es no hacerlo, que tienes tu derecho, el problema es decir públicamente una cosa y hacer otra. Un poco de respeto a la audiencia por favor", señala otra seguidora.

"Hay un refrán que dice algo que viene a colación. Está muy bien decir unas cosas en televisión y después hacer lo contrario. Eso se llama incoherencia", apunta otro. "Acojonante tanto decir que la gente se quede en casa y colgando fotos en aeropuerto", señala otra seguidora. "Yo no puedo ir ni a casa de mi madre y otros viajando. Así nos va", insistía otro.

"Y se sigue moviendo la gente para no parar esta pandemia. Vayan de viaje, hagan lo que quieran, lo van a hacer igual, pero no lo retransmitan, por favor. Gracias", les pedía otra.

Un reguero de críticas aderezadas, eso sí, con alguna defensa. "Muy bien que hacéis, hay que viajar con las medidas pertinentes... Pero hay que moverse... No vamos a estar siempre igual👏👏👏😍".

Todos estos comentarios han hecho que la presentadora se vea obligada a dar explicaciones. "Soy responsable de lo que digo, no pienso serlo de lo que no he dicho y algún obtuso ha interpretado. De mi boca no ha salido en ningún momento ni en ningún programa que no se pueda o no se deba viajar. Cumplo todas las normas escrupulosamente, me vacuno y me hago PCR sistemáticamente (la última ayer por la mañana), al igual que toda mi familia".

Además, lo hace de manera tajante: "Los policías de balcón ya tuvieron su momento de gloria al principio de la pandemia y me parece bien que tengan nostalgia de aquello, que disfruten".

"Y no, ya sé que no tengo que dar ninguna explicación de lo que hago o dejo de hacer, pero como hace tiempo que no contesto a nada, me apetecía aclarar", insiste la comunicadora.

"Yo sigo con mi viaje que compartiré por aquí. El que quiera que mire y el que no pues que también mire y luego critique, que también está en su derecho. Besos a todos", remata Roca.