Alberto Chicote desvela que pasará por el altar pronto y Roberto Leal recuerda su boda en Las Vegas

Tras el último programa protagonizado por Eva González y Jorge Sanz, este martes 28 de diciembre volvió Fuera del mapa a La Sexta. El formato, presentado por Alberto Chicote, contó con Lydia Valentín y Roberto Leal como invitados. En su entrevista al presentador, Alberto Chicote le confesó que quería casarse y que no tardaría mucho en dar el paso junto a su novia, Inma Núñez.

"Me casé una vez y ahora no sé muy bien que hacer. Me estoy sorprendiendo a mí mismo diciendo esto, pero sí, lo tengo en la cabeza y no tardaremos demasiado", aseveró el chef en primicia, pues añadió que ni la familia de su pareja y socia ni la suya conocían sus planes.

Por su parte, Roberto Leal aprovechó para compartir cómo fue su primera boda con su mujer, Sara Rubio, que tuvo lugar en Las Vegas y en sus palabras fue "un momento mágico". La boda fue oficiada por un ministro de la iglesia de allí y acudieron a la celebración a bordo de una limusina que los recogió en el hotel, según apuntó.

En 2015, los enamorados volvieron a casarse, pero esta vez en Madrid y por el juzgado. Sin embargo, la cosa no quedó ahí y, en la celebración del enlace junto a familiares y amigos, se casaron por tercera vez. En esta ocasión fue un amigo del sevillano quien hizo de maestro de ceremonias.

El presentador sacó su lado más romántico, dijo que su mujer era la persona más maravillosa del mundo, que la quería con locura y que había tenido bastantes parejas antes de conocerla. "He estado poco tiempo solo, pero creo que sentir algo por otra persona y en ese momento tratar de disfrutarlo al máximo es una de las cosas más bonitas de la vida", reflexionó.