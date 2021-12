Yaila descarta a Marco Antonio en 'First dates': "No salgo con hombres casados"

"Tengo tres títulos universitarios en Venezuela, pero en España, aunque también me sirvan, me he enamorado de la hostelería y he decidido dedicarme a la bandeja y soy camarera", afirmó Yaila en su presentación este martes en First dates.

La venezolana le comentó a Lidia Torrent que "soy muy auténtica, genuina y alegre. También muy sincera, pero todo con educación y respeto. Mi defecto, soy muy egocéntrica. Me gusta mucho hablar de mí".

Su cita fue Marco Antonio, que dejó impactada a Yaila nada más entrar en el local de Cuatro: "Es rubio y tiene unos ojazos azules... También es más alto que yo, porque me es difícil encontrar a alguien que le supere", afirmó la camarera.

Lidia Torrent, Marco Antonio y Yaila, en ‘First dates’. MEDIASET

Ambos comensales disfrutaron de la cena, donde charlaron de sus aficiones, familia y anteriores parejas, algo que hizo que la velada, que apuntaba muy buenas maneras, se fuera al traste.

"Sigo todavía con el tema del divorcio, está siendo un poco complicado", reconoció el alicantino. Tras escucharle, Yaila admitió que "llámame prejuiciosa, pero técnicamente está casado, y yo, por principios, con hombres casados, no salgo".

Al final, Marco Antonio sí que quiso tener una segunda cita con la venezolana que, en cambio, no quiso volver a quedar con él: "Me ha encantado, está para mí, pero hay un tema que tiene que solucionar. Técnicamente, estás casado y tengo por principio irrevocable no salir con hombres así".

El comensal, prendado por la camarera, señaló que "es un tema simplemente burocrático, solo me queda firmar un documento...", a lo que Yaila concluyó diciendo que "cuando lo firmes, me llamas".