Beatriz: "Soy una 'niña Mediaset' y me encantaría trabajar en el equipo de 'First dates'"

Beatriz acudió este martes a First dates no solo a encontrar el amor, sino también a cumplir varios sueños como conocer a Carlos Sobera o participar en un programa de Mediaset, grupo de la que se declaró fan.

Nada más entrar le confesó al presentador que "no sabes las ganas que tenía de conocerte" y añadió que "lo que he visto en este programa, no lo he visto en mi vida. He aprendido que el ser humano es muy variopinto y que existe de todo".

Matías Roure, el barman del restaurante de Cuatro, no dejó pasar la oportunidad de bromear con Sobera tras los comentarios de la comensal: "Carlos: ¿Dónde guardas todos los corazones que vas robando por ahí? Es que no es normal lo de este muchacho".

Beatriz afirmó que "soy una 'niña Mediaset', me veo todo. Me encanta el mundo de este grupo y me encantaría trabajar en el equipo del programa", mientras que Sobera exclamó: "¡Me encanta esa expresión!".

Beatriz y Carlos Sobera, en ‘First dates’. | MEDIASET

Su cita fue Jota, que aseguró que "la vida es un regalo que nos dio Dios o la providencia, es como un pase para un parque de atracciones y que tú disfrutes de ellas o no depende de ti".

Tanto el presentador como el funcionario no dudaron en piropear a Beatriz antes de pasar a cenar. Pero, durante la velada, la catalana sufrió un percance, el apósito que le cubría un herpes en el labio se le caía: "Quítatelo, va a ser mejor", le dijo Jota.

"He estado a punto de no venir por esto", admitió ella, que añadió: "Me has hecho sentir muy cómoda porque soy muy coqueta y esto lo llevo fatal". Beatriz se fue al baño para disimularlo y, de paso, llamar a una amiga para contarle cómo le estaba yendo la cita.

Beatriz, en ‘First dates’. MEDIASET

Al final, la comensal señaló: "Tengo un dilema, he estado muy a gusto en la cita, pero tengo mis dudas para una segunda. Si quiero volver a verle para conocerle más". Jota también quiso volver a quedar con Beatriz: "Por supuesto", admitió.