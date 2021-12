Ayúdalos a vivir fue el lema de la gala Inocente Inocente 2021. En esta ocasión, la televisión pública puso el foco en los niños que padecen cáncer y, haciéndole bromas a personajes tan populares como Rozalén, Juanma Castaño o Carmina Barrios, trató de recaudar dinero para dicha causa.

La 1 anunció que el dinero recogido por el programa irá destinado a todos los refuerzos puntuales para ayudar a la investigación del cáncer infantil, y también para mejorar la vida de las familias que se encuentran en tratamiento por esta enfermedad con iniciativas como la de facilitar el alojamiento a las que tienen que desplazarse para dichos tratamientos.

La segunda víctima de la noche del 28 de diciembre fue Juanma Castaño, el periodista deportivo y ganador ex aequo de la última edición de MasterChef Celebrity junto a Miki Nadal. Precisamente fue Macarena Rey, la CEO de Shine Iberia, la productora del talent, el gancho principal de la broma.

Esta le explicó a Castaño que desde Italia habían seguido su paso por el concurso y que le querían en su versión italiana. Perplejo, el comunicador dijo que no podía mudarse al país con forma de bota, pues tenía que quedarse en España para desarrollar su trabajo como locutor deportivo en El Partidazo de Cope.

Tranquilizadores, tanto Rey como el supuesto productor de MasterChef Italia le dijeron que no tendría que desplazarse, sino que, desde España y haciendo uso de un croma, grabaría una sección semanal en la que haría las veces de coach y de divulgador de la gastronomía española.

Esto hizo que la idea fuera más atractiva para el locutor, que quiso saber más. La supuesta grabación tendría lugar a finales de año y todo iba sobre ruedas hasta que le comunicaron que tendría que disfrazarse, algo que cambió el semblante de Castaño y que este se negó a hacer tajantemente.

Manolo Lama, que también colaboró en la broma, se postuló entonces para sustituirlo: "Eso no es para ti, serías ridículo; ya eres un clown en España, no lo seas en el resto del mundo también... Macarena, si necesitáis a un hombre, ese soy yo, me disfrazo de torero si hace falta", dijo poco antes de que la organizadora de la gala solidaria interviniera con un ramo de flores para ponerle punto y final a la broma.

"Con esto me he dado cuenta de que tengo mercado en Italia, no sé si realmente hacen su propia versión de MasterChef, pero yo me veía triunfando allí y empezando mi conquista mundial. Me veía con una casa como la de Cristiano Ronaldo", bromeó el periodista antes de incentivar la donación.