Tu horóscopo diario: miércoles 29 de diciembre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 29 de diciembre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Estarás en disposición de ver lo que sucede con perspectiva positiva y te darás cuenta de que algunas cosas en tu vida han cambiado para bien, aunque al principio no te gustaban nada y que en el término medio está muy a menudo la virtud.

Tauro

No exageres con los amigos y si les cuentas algo, procura que se ajuste a la verdad, en especial si es algo que parece o puede ser muy grave e implicar a otras personas. Busca la objetividad y no caigas en el rumor que puede ser falso.

Géminis

Todo lo que sucede hoy es algo que no solo te reconforta, sino que te hace vivir el presente con más intensidad y energía. Nada te va a parar para llegar a tu meta y ahora tienes mucho más seguro conseguirla. Una persona cercana te da su apoyo.

Cáncer

Hay realidades en la familia de las que no puedes escapar y lo más práctico que puedes hacer es pedir ayuda o repartir las responsabilidades, en especial en estos días. No te calles y habla de ello sin ningún tapujo. Lo van a comprender perfectamente.

Leo

Cambiarse a si mismo es complicado, pero es más fácil que cambiar a los demás. Si hoy te detienes un poco de tiempo a pensar esto, te darás cuenta de que hay ciertas actitudes que está en tu mano variar y que con pequeños cambios cotidianos, mejora tu vida.

Virgo

No descartes que en el último momento se puedan descabalar los planes de vacaciones y eso te producirá cierto desasosiego, aunque no te lo vas a tomar demasiado mal porque comprendes la situación. Vas a tener otras opciones de pasarlo bien.

Libra

Si hablas con un familiar al que pronto verás después de hace bastante tiempo, te darás cuenta de que no ha cambiado su afecto por ti, al contrario, te ha echado mucho de menos y eso lo vas a notar con alegría. Te sentirás reconfortado o reconfortada.

Escorpio

Hoy pensarás que se ha hecho cierta clase de justicia con alguien que habitualmente no actuaba con buenas intenciones y que te había afectado bastante en muchos aspectos. Sientes liberación y calma porque ves que se aleja de ti.

Sagitario

Echarás manos de un amigo o amiga en el que confías plenamente para llevar a cabo un plan que tiene que ver con dar una sorpresa a la pareja o a otro amigo. Lo pasarás muy bien con esa preparación, ya que ese tiempo también forma parte de la diversión.

Capricornio

No arriesgues en un tema de negocios que no están demasiado bien aspectados hoy. Alguien te hace una propuesta para algo improvisado en el último momento y desde luego no es una buena idea. Tenlo muy en cuenta.

Acuario

Sabes que hoy puede ser un día importante en el trabajo, así que es mejor que valores si llamar la atención en exceso te conviene. Probablemente, lo más indicado es la sobriedad, sin estridencias. Eso te hará dar una imagen de confianza.

Piscis

Intentas protegerte de algo o alguien que consideras una amenaza y que no te gusta nada, pero debes valorar si no sería mejor que le hicieras frente. La reacción te puede sorprender agradablemente. A lo mejor no es para tanto la cosa.