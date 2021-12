Puig traslada a la ministra Sánchez la "indignación de miles de valencianos" por la situación de los Cercanías

La Generalitat endurece el tono por la situación que sufre el servicio ferroviario de Cercanías en la Comunitat Valenciana, con cancelaciones y retrasos diarios. El jefe del Consell, Ximo Puig, ha trasladado este martes a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, la "indignación de miles de valencianos que por el caos que sufren las Cercanías" de Renfe en la Comunitat Valenciana "no pueden ir a sus lugares de trabajo, a estudiar o hacer compras con la normalidad que deberían". El jefe del Consell se ha reunido telemáticamente con la ministra acompañado por el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, y por la secretaria autonómica de este departamento, María Pérez.

Tras el encuentro, España ha afirmado que se trata también de una "indignación institucional" trasladada a la ministra, quien ha reconocido, según el conseller, que la situación es "crítica". Según España, tras la exigencia de la Generalitat, la responsable de Transportes se ha comprometido a presentar en el plazo de una semana un paquete de medidas de choque que se puedan aplicar a corto plazo para intentar solventar esta situación, "que se alarga ya demasiado en el tiempo", ha dicho el conseller.

Sin ir más lejos, este mismo martes se han cancelado 14 trenes de las líneas de Cercanías de València hasta las 20.30 horas y al menos cinco convoyes han sufrido retrasos, a lo que hay que unir dos incidencias: la del incendio ocurrido hace una semana en la estación de Massalfassar, que este martes seguía provocando "cancelaciones y demoras significativas" en la línea València-Castelló, según anunciaba la propia Renfe, y otra registrada por la mañana a la altura de Alfafar-Benetússer, lo que también ha provocado retrasos en los trenes de las líneas C1 y C2.

Asociaciones de usuarios llevan años denunciando las supresiones y retrasos en el núcleo de Cercanías de València, que ha perdido buena parte de su volumen de viajeros en la última década. Todo ello en un contexto de peatonalizaciones y reducción del tráfico motorizado en la ciudad de València que acaba provocando atascos diarios en los accesos a la ciudad. Los usuarios son los principales perjudicados, ya que ven dificultada su movilidad diaria.

En este sentido, el Ministerio de Transportes creó la figura del coordinador del Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana, cargo para el que designó al exdelegado del Gobierno Juan Carlos Fulgencio.

"¿Algún día acabará esto?"

Desde la Asociación Valenciana por el Transporte Público (AVPTP) se preguntan "por qué no se ha aplicado (casi) ninguna medida del último plan de choque" anunciado en 2020. "No se han reforzado los canales de información, prometieron nuevos perfiles en Twitter y una nueva app de incidencias y ni siquieran han cargado los horarios reducidos por el incendio de Massalfassar en la app actual. No hay nuvos maquinistas, continúan las cancelaciones habituales", añaden. En opinión de esta entidad, se necesita "un plan de choque para el plan de choque", más seguimiento por parte del Ministerio y más presión de la Generalitat. "¿Algún día acabará esto?", se preguntan.

La ministra Raquel Sánchez ya admitió en una visita a València el pasado mes de octubre que el servicio que reciben los 20 millones de usuarios anuales de los núcleos de Cercanías de Renfe en la Comunitat Valenciana es "sustancialmente mejorable. Es un servicio esencial, vinculado a la movilidad cotidiana. Tenemos que conseguir que las Cercanías funcionen mejor en València y Alicante", afirmó entonces.

Conjunción de factoes

Desde Renfe llevan apuntando en los últimos meses a una conjunción de factores para explicar las supresiones y retrasos en los trenes de Cercanías, un hecho que califica de "puntual", pero que se ha convertido en estructural. Por un lado, a un aumento de bajas temporales de maquinistas, a la incorporación de profesionales en periodos de formación, a las vacaciones de personal y a incidencias o averías del material rodante. A este cúmulo de factores hay que añadir incidencias en la infraestructura, como las del incendio de Massalfassar y la de este martes en Benetússer.