La fiscalía europea investigará si David Madí intentó desviar fondos europeos

La Audiencia de Barcelona ha avalado que una parte del caso 'Volhov' sea investigada por la Fiscalia de la Unión Europea. Se trata de una conversación que David Madí, ex mano derecha de Artur Mas y ex alto cargo de CDC, tuvo en octubre de 2020 poco después de una reunión en Foment del Treball con 60 empresarios e Iván Redondo, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, en la que se habló de los 140.000 millones de euros del fondo europeo Next Generation.

El juez instructor sospecha que Madí habría intentado desviar fondos para usos fraudulentos y por eso decidió enviarlo a la fiscalía europea. La fiscalía española y la defensa se opusieron, pero finalmente la Audiencia lo ha avalado en una interlocutoria del jueves pasado.

En el marco del caso 'Volhov', la Guardia Civil interceptó una llamada telefónica de Madí a Joan Ferran Oliva, familiar suyo y apoderado de RSM Spain Consultores. En la llamada, Madí decía: "Se ha de establecer un canal para entrar; me vi con Foment, formo parte de Foment, tuvimos una reunión en pequeño comité con Iván Redondo; esto será una 'merienda de negros', son 140.000 millones".

Esto hizo que en julio pasado el magistrado del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, considerase que se podía tratar de un delito de fraude en subvenciones europeas, lo que la legislación obliga a derivar a la fiscalía europea. Por eso decidió enviar a la Fiscalía de la UE la transcripción de la llamada interceptada por la Guardia Civil, así como otras diligencias relacionadas y las alegaciones de la defensa de Madí.

Tanto la defensa de Madí como el fiscal anticorrupción Fernando Maldonado alegaron que no había indicios de delito, sino que Madí simplemente hablaba de cómo presentar proyectos para conseguir fondos europeos. Además, aseguraban que quien lo ha de denunciar a la Fiscalía de la Unión Europea ha de ser la Fiscalía General del Estado.

Las acusaciones formadas por entidades españolistas se opusieron al recurso alegando que la legislación permite que si un juzgado ve indicios de delito europeo, lo lleve directamente a la fiscalía europea.

La Audiencia da la razón a estas acusaciones al considerar que Madí está investigado por otros supuestos desvíos irregulares de subvenciones y no se puede descartar que hiciese lo mismo en el caso de los fondos europeos. Además, asegura que tampoco se puede descartar que después de la reunión con 60 empresarios hubiese otra reunión más reducida.