La Palma despide la lava que tiñó de negro sus laderas

No ha transcurrido ni una semana desde que la erupción de La Palma se dio oficialmente por finalizada el pasado sábado, día de Navidad. Sin embargo, allá donde las condiciones lo permiten, las autoridades ya se han puesto manos a la obra para retirar los regueros de lava que cortan carreteras muy importantes en la isla.

El lunes se procedió a hacer la primera cata de lava. El objetivo era estudiar, entre otras cuestiones, su temperatura, su consistencia o el nivel de gases, para así determinar si era viable o no mandar a la maquinaria pesada para proceder a retirar las toneladas de rocas volcánicas que, a día de hoy, obstruyen numerosas comunicaciones por carretera en la isla bonita.

Estos cortes llevan meses suponiendo un quebradero de cabeza para muchos vecinos, que se ven obligados a dar importantes rodeos con sus coches para, por ejemplo, desplazarse hasta sus lugares de trabajo.

Así pues, los simulacros para retirar algunas coladas comenzaron el lunes en el cruce de La Laguna que une los Llanos de Aridane con la parte alta de Tazacorte.

La prueba se inició, concretamente, con una cata manual en la que se constató la ausencia de gases y una temperatura de colada en torno a los 24 grados centígrados.

Posteriormente se profundizó con maquinaria en tres sucesivas catas en las que se volvieron a medir gases y temperaturas, con resultados satisfactorios, ya que la temperatura máxima alcanzada fue de 120 grados y la única presencia de gases constatada fue de vapor de agua.

Con estos resultados favorables en la mano, en la primera prueba pudieron retirar unos cuatro metros de colada. Ayer, las excavadoras se dirigieron hasta el cruce para continuar despejando esta carretera, muy importante para las comunicaciones en esta zona de Los Llanos de Aridane, según indicó el Gobierno de Canarias.

Una vez se retire la colada en este cruce, también se podrá certificar en qué situación se encuentran los edificios afectados por la lava –que no ha avanzado desde el pasado mes de octubre– en este punto.

No obstante, no es posible extender los resultados de esta prueba a otros sitios de la superficie afectada por la lava dado que, en otros puntos, las circunstancias y las temperaturas no lo permitirían.

Durante los 85 días que duró la erupción del volcán Cumbre Vieja, la lava se extendió por 1.219 hectáreas, sepultando 73,8 kilómetros de carreteras y afectando a 1.676 viviendas y construcciones, según los datos que fue recopilando desde el día uno el sistema de vigilancia por satélite Copérnicus.