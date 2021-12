CSIF insta Educació a solucionar "el greuge retributiu" del personal docent i a negociar millores salarials

La central sindical recalca que els sous docents a la Comunitat Valenciana se situen en el lloc 13 de 17 autonomies i resulten inferiors a la mitjana nacional, segons ha informat CSIF en un comunicat. El sindicat considera necessari aconseguir amb Conselleria "un acord retributiu multianual per a la justa homologació salarial del col·lectiu docent valencià", tal com subratlla en el seu escrit.

El sindicat recorda les "paraules de reconeixement cap al nostre professorat" per part del conseller, i, en eixa línia, confia que "no serà del seu grat que els docents de la nostra comunitat isquen tan malparats en la comparativa nacional quant a les seues retribucions".

Segons CSIF, "els professionals que desenvolupen la seua tasca en centres valencians perceben fins el 300 euros menys que els seus homòlegs al País Basc, per exemple", d'acord amb un estudi divulgat a principis de mes. Les retribucions són inferiors a la mitjana nacional en 74 euros, per exemple, en el que afecta a un professor de Secundària, EOI o conservatori.

El sindicat reivindica al Consell que incremente la retribució dels professionals de l'ensenyament valencià per a aconseguir una equiparació salarial. "No té sentit diferències tan grans de remuneració entre docents de diferents autonomies. A igual treball deuria percebre's igual salari", remarca la central sindical.

A més, segons CSIF, la distància s'acreix com a conseqüència de "la injusta falta de retribució de triennis i sexennis a docents en pràctiques, que durant la seua etapa d'interins han generat eixa antiguitat i que sí la reconeixen altres autonomies". De la mateixa manera, posa l'accent que altres comunitats sí que abonen un complement per tutories, una cosa que no ocorre a la Comunitat Valenciana.

"Malgrat les manques del nostre sistema educatiu, que la pandèmia ha posat en evidència, el professorat ha superat totes elles per a seguir de manera exemplar amb el procés educatiu al nostre alumnat. Aquest esforç dels docents, juntament amb el de la resta de la comunitat educativa, ha fet que els contagis en els centres hagen sigut molt més baixos del que es podria esperar i açò ha permès la continuïtat de l'activitat educativa", indica el sindicat.

En aquest context, considera en la carta una "contradicció" que, enfront d'aquest esforç, "els docents de la nostra comunitat ixen molt mal aturats en la comparativa nacional quant a les seues retribucions i, per tant, en el reconeixement professional per part del govern autonòmic al que vosté pertany" i planteja a Marzà que "alleuge" aquest "greuge" i "s'òbriguen les oportunes taules de negociació amb la finalitat d'estudiar de quina manera pal·liar aquesta situació i arribar a una acord retributiu per a la justa homologació dels nostres salaris".