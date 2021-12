¿Se puede estar infectado de delta y ómicron a la vez?: así se producen y detectan las coinfecciones

La explosión de contagios provocada por la variante ómicron ha renovado algunas preocupaciones por la pandemia de Covid. Aún se está analizando esta variante, pero las cifras parecen indicar que, aunque más transmisible, es menos virulenta que otras. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, se está produciendo una rápida sustitución de la variante delta por parte de ómicron. Sin embargo, recientemente, en las regiones del norte del país se ha alertado del riesgo de coinfectarse con las variantes delta y ómicron al mismo tiempo.

La posibilidad de coinfectarse con diferentes variantes del SARS-CoV-2 ya se conocía de antes, de hecho ya pasó con gamma y delta en algunas zonas del mundo. Pero, ¿qué es una coinfección? ¿Cómo se detecta? ¿Se pueden producir muchas coinfecciones entre delta y ómicron?

Rafael Cantón, director del departamento de Microbiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, explica, en conversación con 20minutos, que debido a la tendencia actual -"la velocidad a la que se está produciendo la sustitución de una variante por otra"- la coinfección con delta y ómicron "no es una cosa imposible, pero es una cosa improbable". Esto no quiere decir que no se preste atención a esta posibilidad. De hecho, desde el principio de la pandemia, existe una importante vigilancia de las coinfecciones entre Covid y gripe.

¿Qué es y cómo se produce una coinfección?

Una coinfección se produce cuando una persona que ya estaba infectada por un microorganismo sufre una sobreinfección con otro. En algunos de estos microorganismos -bacterias, virus,...- se producen recombinaciones -proceso en el que una parte de material genético se une a una molécula de material genético diferente- "si son del mismo género", explica Cantón. "Las recombinaciones se producen entre virus del mismo tipo, por lo que se puede dar en este caso entre variantes distintas".

"¿Por qué no hay una recombinación entre el virus del sarampión y el virus de la gripe?", pregunta. Él mismo responde que "esa situación no se produce porque biológicamente es mucho más complejo. Si comparten género y especie, los genomas son similares y ese proceso se puede producir".

Desde el punto de vista clínico, señala que actualmente, y desde el inicio de la pandemia, se vigila la posibilidad de una coinfección del coronavirus con el virus de la gripe. "En aquel momento [inicio de la pandemia] estábamos descendiendo en el pico de gripe y apareció el coronavirus". "En otros países tuvieron una situación en la que convivieron, como en China", señala.

En el caso de una coinfección entre delta y ómicron, por el momento no se conoce qué manifestación en cuanto sintomatología podría presentar. Sin embargo, en el caso de coinfecciones entre coronavirus y gripe, Cantón explica que, "aunque la sintomatología es parecida, son distintas, porque la gripe tiene una sintomatología más sistémica de lo que la tiene el propio coronavirus". "Ahí sí que puede ser complicado en cuanto a la evolución del propio paciente, y esa situación no es deseable". Aclara que, “afortunadamente”, de momento "hay muy poca gripe circulante" -el pico suele darse en enero y febrero-, pero aun así "esa situación es la que tenemos que estar vigilando, y la estamos vigilando ya".

¿Cómo se detecta?

Para Cantón, una coinfección que se detectase entre variantes delta y ómicron, se produciría probablemente en una persona infectada con una de ellas que se volviese a sobreinfectar, "el hecho en sí de que se lo transmita otra persona que esté infectada por dos, sería mucho más improbable todavía".

Una vez que se detecta el positivo, "en el estudio de cribado habría patrones anormales que no cuadrarían con una sola variante", explica. En ese momento, se podría sospechar que o bien se ha producido una coinfección o bien se ha dado con una nueva variante. "En esos casos, lo que se hace después es secuenciar el genoma completo y en esa secuenciación se pueden localizar recombinaciones o esa posibilidad de recombinación".

¿Se pueden producir muchas coinfecciones entre delta y ómicron?

Ante la posibilidad de que se puedan generalizar las coinfecciones, Cantón vuelve a incidir en una idea: "aunque se ha producido, y no se descarta que se pueda producir, no es algo que teóricamente sea frecuente". Además, la ya mencionada rápida sustitución de una variante por otra hace que, "cuanto más tiempo pase, mas difícil sea esa situación".

Sí reconoce que "colegas de otros países" han comunicado desde hace tiempo coinfecciones de este tipo, "pero las comunicaciones de esta situación son excepcionales". "El mensaje aquí deber ser que, siendo improbable, lo suyo es que no se produzca dado la rápida sustitución que hemos tenido, o que estamos teniendo, de unas variantes por otras. Con alfa, la sustitución tardó 16 semanas; con delta tardamos unas 6 u 8 semanas y con ómicron se está dando en 5 o 6 semanas como mucho", resume.