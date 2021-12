Néta de Max Aub sobre la Medalla de Belles Arts: "Al meu avi li hauria fet il·lusió perquè no se li va reconéixer res"

La néta de Max Aub i presidenta de la fundació que porta el nom de l'escriptor, María Teresa Álvarez Aub, s'ha mostrat "molt contenta" per la concessió de la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts a la Fundación Max Aub. "Al meu avi li hauria fet il·lusió perquè mai no se li va reconéixer res i s'ho mereixia i s'ho mereix", ha apuntat.

Segons ha indicat María Teresa Álvarez a Europa Press, la concessió de la Medalla d'Or a les Belles Arts suposa un "suport importantíssim" per a la Fundació després de la "mala" ratxa econòmica que ha patit "igual que els ens culturals".

"La creació d'una sala amb el nom de Max Aub en el museu Reina Sofía, l'estrena de l'obra 'De algún tiempo a esta parte' en el Teatre Español i ara la concessió de la Medalla al Mèrit en les Belles Arts suposa un cap d'any important per a enaltir la figura del meu avi i un suport institucional", ha afegit la néta de l'escriptor.

Per la seua banda, el director-gerent de la Fundació Max Aub, Francisco Tortajada, ha assegurat que aquesta concessió suposa una "espenta molt important" a la tasca que està duent a terme la fundació i al treball de la gent que ha estat al costat de la mateixa "quan, a més, el pròxim any es compleixen 25 anys de la seua constitució i 50 anys de la mort de Max Aub".

"A més aquest premi significa un reconeixement per als voluntaris que col·laboren amb la fundació i per a les administracions públiques que ens ajuden", ha afegit.

ACTES COMMEMORATIUS

La directora territorial de Presidència a Castelló, Eva Redondo, ha felicitat a la Fundació Max Aub per aquest "importantíssim reconeixement", i ha assenyalat que la Generalitat, com un dels principals patrons, es troba treballant ja al costat de la fundació en un conjunt d'actes commemoratius, entre els quals es troben la celebració de diverses trobades o l'edició facsímil d'algunes de les seues obres.

Redondo ha agraït a la presidenta de la Fundació, María Teresa Álvarez Aub, i a tot l'equip l'"excel·lent" tasca realitzada en l'impuls de la investigació, així com la internacionalització de la figura de Max Aub.

"Per al Govern valencià és un orgull formar part d'una fundació que arreplega els valors que va promoure Max Aub en vida i que hui en dia hem de continuar defenent: la cultura com a vehicle de comunicació i d'apoderament que ens permet desenvolupar-nos com a persones lliures en una societat democràtica i igualitària", ha conclòs la delegada del Consell a Castelló.

La Fundació Max Aub, fundada en 1997, és una fundació espanyola amb seu a Sogorb (Castelló) que fomenta i difon la vida i obra de l'escriptor Max Aub (París, 2 de juny de 1903-Mèxic D.F., 22 de juliol de 1972), qui va morir exiliat a Mèxic i de la defunció del qual el pròxim any es compleixen 50 anys.

La fundació la dirigeix la seua néta, María Teresa Álvarez Aub. En 1988 l'Ajuntament de Sogorb crea la Fundació Max Aub per a la salvaguarda, la difusió i potenciació de la figura de Max Aub i les seues obres.